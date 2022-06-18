Более 200 премьерных часов кино, сериалов, документальных и анимационных фильмов появится этим летом в свободном и бесплатном доступе на медиаплатформе ВГТРК «Смотрим», крупнейшем агрегаторе профессионального медиаконтента в русскоязычной цифровой среде. Кампания «СМОТРИМ ЛЕТОМ» (SMOTRIM.RU/LETOM) стартовала в ночь на субботу 18 июня и продлится до конца августа.

Открывает летнюю кампанию «Смотрим» премьера масштабной 12-серийной исторической драмы «ЕЛИЗАВЕТА» (производство «Cosmos studio», 2021 г.). Захватывающую историю восхождения на трон юной Елизаветы (Юлия Хлынина), дочери Петра I (Александр Балуев), полную непростых выборов между верностью и предательством, зрители ожидали в эфире с начала марта, но показ был отложен. Этим летом подписчики и пользователи платформы «Смотрим» смогут, наконец, посмотреть самый ожидаемый сериал текущего года в любом предпочитаемом формате: через приложение «Смотрим» для телефонов, планшетов и Смарт-ТВ или на веб-версии, доступной на Smotrim.ru/Смотрим.рф, специально полностью обновлённой к старту кампании.

Первые эпизоды исторической драмы в любой из сред будут открыты для неограниченного просмотра в ночь на субботу 18 июня 2022 года.

Кроме «Елизаветы», в рамках контентной кампании «Смотрим летом» зрителей ждёт ещё 15 премьерных сериалов разных жанров, среди которых классические драмы («Цена молчания», «Вспомни меня»), современные и ретро-мелодрамы («Завод», «Розы на стекле»), захватывающие детективы («Угрозы», «Зацепка»), мистический триллер («Ловец снов»), биографическая драма («Эйнштейн. Теория любви»), а также полнометражные фильмы именитых режиссёров, среди которых (драма режиссера Дмитрия Месхиева «Два билета домой»). Для поклонников качественной документалистики этим летом «Смотрим» предложит подборку премьерного российского и зарубежного документального кино, в том числе («Адмирал Колчак. Жизнь и смерть за Россию», «Таблоид»).

Не забыты и интересы юных пользователей: новые выпуски приключений любимых героев современной отечественной анимации этим летом «Смотрим» всей семьёй.

«К запуску кампании «Смотрим летом» мы полностью обновили приложение и веб-версию платформы, постаравшись сделать их максимально удобными для наших пользователей в России и за её пределами. Постепенно к редакционной работе подключаются филиалы в регионах, а они у ВГТРК есть во всех субъектах России. Это значит, что каждый пользователь «Смотрим» получает доступ не только к федеральному, но и локальному медиаконтенту, регионализированному вещанию, в которое интегрированы новости и актуальная информация каждого города или региона нашей огромной страны. Ну и СМОТРИМ ЛЕТОМ двести премьерных часов, начиная с долгожданной «Елизаветы» — для всех, бесплатно и без регистрации. Осенний пакет премьер уже формируется», – говорит заместитель Генерального директора ВГТРК Александр Нечаев.

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