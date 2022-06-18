Точка перемещения — серия мероприятий ко Всемирном дню беженцев

Проект «Точка перемещения» приурочен ко Всемирному дню беженцев, который ежегодно проходит 20 июня.

«Точка перемещения» — инклюзивная и полифоническая площадка для дискуссии о миграции и разнообразии культур, языков, историй и опыта людей. Проект показывает, как миграционные и культурные процессы влияют друг на друга, как перемещение людей и идей стимулирует развитие общества на протяжении всей истории. Это важные явления, без которых невозможно представить современность.

События «Точки перемещения» объединяют разные аудитории — представителей международных гуманитарных организаций, некоммерческих организаций, музеев, театров, издательств, различных языковых сообществ. Подобный формат позволяет повысить осведомленность о проблемах перемещения и мобильности, вынужденной и трудовой миграции, а также вовлечь в диалог все стороны в качестве ведущих и спикеров.

Мероприятия пройдут на площадках в Москве, Санкт-Петербурге, Петрозаводске, а также онлайн. Они будут построены вокруг тем, связанных с эмпатией и умением сопереживать, многообразием визуальных языков и поисками своего «Я» в современном мире.

Организаторы — Музей современного искусства «Гараж», Музей Москвы, Государственная Третьяковская галерея, просветительский проект «Школа языков соседей» и Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Участники — Политехнический музей, Еврейский музей и Центр Толерантности, АНО «Дети Петербурга», Санкт-Петербургское региональное отделение Российского Красного Креста, Музей изобразительных искусств Республики Карелия, ИД «Самокат», издательский проект «А+А», ИД «КомпасГид», издательство «Белая ворона», издательство «Миля», камерный кукольный театр «Душегреи», скрипичный дуэт «Mom’s and the city», АНО «Экология Культуры».

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