Точка перемещения — серия мероприятий ко Всемирном дню беженцев

Проект «Точка перемещения» приурочен ко Всемирному дню беженцев, который ежегодно проходит 20 июня.
«Точка перемещения» — инклюзивная и полифоническая площадка для дискуссии о миграции и разнообразии культур, языков, историй и опыта людей. Проект показывает, как миграционные и культурные процессы влияют друг на друга, как перемещение людей и идей стимулирует развитие общества на протяжении всей истории. Это важные явления, без которых невозможно представить современность.
События «Точки перемещения» объединяют разные аудитории — представителей международных гуманитарных организаций, некоммерческих организаций, музеев, театров, издательств, различных языковых сообществ. Подобный формат позволяет повысить осведомленность о проблемах перемещения и мобильности, вынужденной и трудовой миграции, а также вовлечь в диалог все стороны в качестве ведущих и спикеров.
Мероприятия пройдут на площадках в Москве, Санкт-Петербурге, Петрозаводске, а также онлайн. Они будут построены вокруг тем, связанных с эмпатией и умением сопереживать, многообразием визуальных языков и поисками своего «Я» в современном мире.
Организаторы — Музей современного искусства «Гараж», Музей Москвы, Государственная Третьяковская галерея, просветительский проект «Школа языков соседей» и Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).
Участники — Политехнический музей, Еврейский музей и Центр Толерантности, АНО «Дети Петербурга», Санкт-Петербургское региональное отделение Российского Красного Креста, Музей изобразительных искусств Республики Карелия, ИД «Самокат», издательский проект «А+А», ИД «КомпасГид», издательство «Белая ворона», издательство «Миля», камерный кукольный театр «Душегреи», скрипичный дуэт «Mom’s and the city», АНО «Экология Культуры».Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).
С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.