БЕЛГОРОД: Ансамбль танца «Соловьиный край России» выступит с программой «Казачье гуляние»

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30 января в 18:00 в Большом зале Белгородской государственной филармонии с программой «Казачье гуляние» выступит ансамбль танца «Соловьиный край России».

казачье гуляние - белгород

В программе концерта – русские народные и казачьи песни («Шёл казак», «Калина», «Любо, братцы, любо» и др.), и, конечно, самые безукоризненные образцы традиционной русской хореографии.

Не упустите возможность получить незабываемые эмоции от мастерства и артистизма курских артистов, их профессионализма и страстного стремления донести до зрителя красоту народного танца и раскрыть душу русского человека через движение!

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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