Выставка «Голубкина и Париж» открывается в музее-заповеднике «Зарайский кремль»

28 января в Государственном музее-заповеднике «Зарайский кремль» открывается выставка «Голубкина и Париж», приуроченная к 158-й годовщине со дня рождения русского скульптора Анны Семеновны Голубкиной.

Экспонируемые на выставке предметы поступили из собраний музея-заповедника «Зарайский кремль», Государственной Третьяковской галереи, Мемориальной мастерской художников Ефимовых, Историко-культурного, мемориального музея-заповедника «Киммерия М.А. Волошина» (Республика Крым), частных собраний.

В 2022 году исполняется 125 лет со времени ученичества Голубкиной у знаменитого скульптора Огюста Родена. Письмо Анны Семеновны со словами благодарности, адресованное своему наставнику, хранится в музее Родена в Париже.

Память о столице Франции скульптор сохранила на всю жизнь. Именно там к ней пришли первый успех и признание. Жизнь Голубкиной в Париже не ограничивалась стенами мастерской: она общалась с художниками-соотечественниками, посещала Лувр, театры, знакомилась с архитектурой старого города и с окрестностями французской столицы. В общей сложности, с перерывами, Голубкина жила и работала в Париже три с половиной года.

На выставке экспонируются произведения художницы, фотографии парижского периода ее жизни, инструмент мастера по мрамору, предметы одежды, быта, зарисовки близкой знакомой скульптора художницы Н.Я. Симонович-Ефимовой. Интересны сохранившиеся письма Анны Семеновны, адресованные родным в Зарайск.

Выставка будет работать до 24 июля 2022 года.

Напомним, что музей-заповедник «Зарайский кремль» – участник Всероссийской программы «Пушкинская карта».

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