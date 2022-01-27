Программа XXII Международного театрального фестиваля «Мелиховская весна» будет объявлена 1 марта

Закончен прием заявок на участие в ежегодном Международном театральном фестивале «Мелиховская весна», который в 2022 году в 22-й раз пройдет в Государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово». Всего поступило более 40 заявок от российских и зарубежных театров, что в два раза больше, чем в прошлом году.

В настоящее время экспертный совет фестиваля ведет отбор спектаклей для афиши «Мелиховской весны – 2022». К 1 марта программа будет сформирована и объявлена зрителям.

К участию в фестивале традиционно приглашаются профессиональные театры и творческие коллективы со спектаклями по произведениям Чехова или о нем. Помимо этого, каждый год в рамках фестиваля проходит специальная программа «В гостях у Чехова», посвященная еще одному автору. На фестивале-2022 будут представлены спектакли по произведениям Ф.М. Достоевского, чей 200-летний юбилей весь мир отмечал в прошлом году.

По традиции проведения «Мелиховской весны», при формировании афиши фестиваля предпочтение отдается постановкам, которые могут быть трансформированы для показа на пленере – в естественных декорациях усадьбы А.П. Чехова «Мелихово».

Как известно, имя Чехова неразрывно связано с Московской областью. В Подмосковном селе Мелихово Антон Павлович жил и создал более 40 своих произведений. В программе фестиваля «Мелиховская весна», зародившегося в усадьбе писателя еще в конце XX века, помимо классических постановок можно встретить и камерные спектакли, и широкомасштабные инсценировки, и авангардные версии. Ежегодно фестиваль посещает несколько тысяч зрителей, в первую очередь – жителей Подмосковья и Москвы.

В 2022 году фестиваль стартует 20 мая и продлится до 29 мая.

Напомним, что музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» – участник Всероссийской программы «Пушкинская карта».

Для справки:

В 2021 году XXI Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна» прошел с 21 по 30 мая. В подмосковную усадьбу писателя театры привезли спектакли из 13 российских городов и 5 стран.

В рамках фестиваля прошло 25 театральных мероприятий: традиционные спектакли по Чехову и о Чехове, постановки по произведениям Бунина в рамках специальной программы «В гостях у Чехова», детские и студенческие спектакли, литературные концерты.

За 10 дней спектакли посетило 5 200 зрителей, которые смогли увидеть как премьеры, так и легендарные чеховские постановки, хорошо знакомые публике, но по-особенному прозвучавшие в Мелихово.

Всего за 21 год в Международном театральном фестивале «Мелиховская весна» приняло участие 163 театра более чем из 20 стран мира. Он стал знаковым событием для театральной России и жителей Подмосковья.

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