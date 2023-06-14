«ЛЕГЕНДЫ И НОВЫЕ ИМЕНА» – вторая Музыкальная премия телеканала ММТВ прошла в Москве

На мероприятии свои награды получили легенды и звёзды российской эстрады, а также начинающие артисты, которых поддерживают зрители телеканала.

В программе премии на красной дорожке и в прямом эфире на канале ММТВ толпилось множество артистов и дизайнеров представителей музыки и моды (канал называется Музыка Мода Тв) Потому что мода является одним из профильных направлений канала Дизайнеры, выбранные специалистами канала были награждены первой национальной премией моды «Золотая нить».

В музыкальной церемонии награждения специальной номинацией отметили заслуги «Легенды всех времен» народного артиста России, советского и российского композитора, певца, музыканта Юрия Антонова, который лично присутствовал и даже исполнил одну из новых и уже ставшей любимой композицию и играл рояле. После этого Юрий Михайлович наградил одного из самых популярных поэтов песенников своего давнего друга Владимира Ильичева премией «Лучшей поэт года».

Гостями и лауреатами премии также стали: Александр Скрип, Анжелика Агурбаш, Прохор Шаляпин, Павел Соколов, Тамара Кутидзе, Владимир Левкин, Евгений Кемеровский, Михаил Биттуев, MITCHEL, Инфинити, группа Вирус, Ольга Стельмах, и многие другие.

Провели церемонию Ирина Есина и Дмитрий Нестеров.

Юрий Антонов

Тамара Кутидзе

Сергей Грейс

Павел Соколов

Петр Шаляпин

Михаил Биттуев

Владимир Левкин с супругой

Евгений Кемеровский и Александр Юрпалов

Ведущие церемонии Ирина Есина и Дмитрий Нестеров

Фото - Наталья КОПНИНА

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