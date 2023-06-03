«Ты прости меня, любимый мишка»: премьера трека юной певицы Milana STAR

1 июня юная российская певица и блогер Milana STAR презентовала новый трек «Плачу», который нашел отклик в сердцах многих девчонок.

«Плачу» — девичья лирика о первой любви, которая, как правило, в большинстве случаев бывает несчастной. В песне затрагивается актуальная для многих тинейджеров тема — разбитое сердце, сильные чувства без ответа, искренние переживания и слезы. В трудную минуту юную героиню всегда поддерживает ее безмолвный друг — любимый плюшевый мишка, который в любой момент готов согреть в своих объятиях и выслушать все секреты, тайны и желания.

Песня звучит по-настоящему эмоционально: нежный вокал девушки гармонично сочетается с мощной музыкой в стиле pop-rock, объединяющей в себе игру ударных инструментов, аккорды электрогитары и размеренный темп:

«Снова плачу в мягкую игрушку,

Ты прости меня, любимый мишка.

Ты же знаешь, сердце — не ледышка,

Ты же знаешь, как люблю мальчишку…»

Milana STAR — юная певица и видеоблогер, обладательница премии «Девичник Teens Awards 2021» в номинации «Блогер года». Клипы молодой артистки собирают миллионы просмотров на YouTube, а молодежные треки, исполняемые Миланой в pop-rock жанре, приходятся по душе многим слушателям.

Несмотря на юный возраст певицы — 13 лет — за плечами дерзкой rock star уже не один большой сольный концерт. В настоящее время Milana STAR гастролирует по всей России в рамках тура «STARS PARTY» и собирает полные залы поклонников. Среди наиболее известных работ Milana STAR — треки «Малявка», «А мне», «Барби», «Я — Милана», «ЛП», «Ми ми ми», «Обнимашки» и другие. Новый трек Milana STAR «Плачу» уже доступен для прослушивания на всех музыкальных площадках страны.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.