«Ты прости меня, любимый мишка»: премьера трека юной певицы Milana STAR

1 июня юная российская певица и блогер Milana STAR презентовала новый трек «Плачу», который нашел отклик в сердцах многих девчонок.
«Плачу» — девичья лирика о первой любви, которая, как правило, в большинстве случаев бывает несчастной. В песне затрагивается актуальная для многих тинейджеров тема — разбитое сердце, сильные чувства без ответа, искренние переживания и слезы. В трудную минуту юную героиню всегда поддерживает ее безмолвный друг — любимый плюшевый мишка, который в любой момент готов согреть в своих объятиях и выслушать все секреты, тайны и желания.
Песня звучит по-настоящему эмоционально: нежный вокал девушки гармонично сочетается с мощной музыкой в стиле pop-rock, объединяющей в себе игру ударных инструментов, аккорды электрогитары и размеренный темп:
«Снова плачу в мягкую игрушку,
Ты прости меня, любимый мишка.
Ты же знаешь, сердце — не ледышка,
Ты же знаешь, как люблю мальчишку…»
Milana STAR — юная певица и видеоблогер, обладательница премии «Девичник Teens Awards 2021» в номинации «Блогер года». Клипы молодой артистки собирают миллионы просмотров на YouTube, а молодежные треки, исполняемые Миланой в pop-rock жанре, приходятся по душе многим слушателям.
Несмотря на юный возраст певицы — 13 лет — за плечами дерзкой rock star уже не один большой сольный концерт. В настоящее время Milana STAR гастролирует по всей России в рамках тура «STARS PARTY» и собирает полные залы поклонников. Среди наиболее известных работ Milana STAR — треки «Малявка», «А мне», «Барби», «Я — Милана», «ЛП», «Ми ми ми», «Обнимашки» и другие. Новый трек Milana STAR «Плачу» уже доступен для прослушивания на всех музыкальных площадках страны.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).
С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.