БЕЛГОРОД: Концерт в год 120-летия со дня рождения Арама Хачатуряна

В этом году музыкальный мир отмечает 120-летие выдающегося советского армянского композитора, дирижёра, педагога и общественного деятеля Арама Хачатуряна. Предлагаем и вам воздать дань памяти гениальному мастеру музыкального воплощения ярких образов.

7 апреля в Белгородской филармонии состоится концерт, посвящённый творчеству Хачатуряна. На сцене Большого зала выступит Симфонический оркестр Белгородской филармонии под управлением приглашённого дирижёра Антона Шабурова (Ростов-на-Дону).

Антон Шабуров родился в Екатеринбурге. Окончил Уральскую государственную консерваторию им. М.П. Мусоргского и Московскую государственную консерваторию им. П.И. Чайковского, а также ассистентуру-стажировку при Московской консерватории в классе народного артиста СССР, профессора Геннадия Рождественского.

С 2021 года Антон Шабуров – художественный руководитель и главный дирижёр Ростовского академического симфонического оркестра (г. Ростов-на-Дону).

В качестве приглашённого дирижёра Шабуров выступал с ведущими российскими и зарубежными коллективами, среди которых Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского, Академический симфонический оркестр Московской филармонии, Симфонический оркестр Мариинского театра, Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана, Симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета, Государственный Симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского, Новосибирский академический симфонический оркестр, Уральский молодёжный симфонический оркестр, Филармонический оркестр имени Джордже Энеску (Бухарест, Румыния), Филармонический оркестр имени Золтана Кодай (Дебрецен, Венгрия), Симфонический оркестр города Гроссето (Италия), Симфонический оркестр города Салоники (Греция), Молодёжный симфонический оркестр Берлина (Германия).

Концерт пройдёт в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны»

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