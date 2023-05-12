Академическое искусство Тувы вновь прозвучит в Енисейской Сибири

Красноярская филармония запускает проект «Музыкальное наследие “Симфония Эне-Сая”», посвященный творчеству тувинских композиторов Ростислава Кенденбиля и Хуреш-оол Дамба.

В рамках проекта будут восстановлены, оцифрованы и изданы каталоги и партитуры музыкальных произведений для симфонического оркестра тувинских композиторов Р. Кенденбиля и Х. Дамба. Произведения будут записаны и опубликованы на цифровых площадках, таких как Яндекс.Музыка, Звук, ВК и других.

Кроме того, восстановленные произведения исполнит Красноярского академического симфонического оркестра под управлением дирижёра Михаила Мосенкова. Концерты пройдут в Красноярске, Кызыле и Саяногорске.

«Мы стремимся приоткрыть мир тувинской симфонической музыки для самой широкой аудитории. И проект «Музыкальное наследие “Симфония Эне-Сая”» продолжает нашу работу восстановлению творчества композиторов Енисейской Сибири. Проект становится вторым шагом по созданию полноценной антологии музыкального академического наследия этого уникального региона», — рассказал генеральный директор Красноярской филармонии Евгений Стодушный.

Проект «Музыкальное наследие “Симфония Эне-Сая”» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и приурочен к 100-летию со дня рождения Ростислава Кенденбиля и 80-летию Хуреш-оола Дамба.

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