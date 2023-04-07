УЛЬЯНОВСК: Международный фестиваль искусств «Аркадия» объявляет набор участников!

Фестиваль проходит впервые в России в городе Ульяновске с 24 августа по 3 сентября 2023 года в рамках национального проекта «Туризм» при поддержке Министерства экономического развития РФ и Правительства Ульяновской области и организуется Ульяновским художественным музеем.

Фестиваль «Аркадия» посвящён популяризации классического и современного искусства для широкого круга зрителей из регионов России. Он назван в честь юбилея великого русского живописца Аркадия Пластова.

В программе «Аркадии» в течение 10 дней запланирована насыщенная интенсивная культурная жизнь в одном из живописных городов Поволжья. Концерты классической музыки и электронные вечеринки, театральные и хореографические перформансы, широкая образовательная программа, резиденции для художников.

Концепция «Аркадии» отражает стремление к идеалам эпохи Возрождения, поиск утраченного земного рая и идеализация сельской провинциальной жизни (как и в живописи Аркадия Пластова), она связана с мифологией: Аркадия – страна идиллического счастья, жители которого ведут простую гармоничную жизнь на фоне величественной природы.

Ульяновск как нельзя лучше подходит для туризма и отдыха — место отдыха на Волге, край лесов, зеленых парков и скверов. Город музеев, памятников архитектуры конца ХIX века и советского модернизма, город деревянного зодчества. Ульяновск находится в центральной части России. В городе два международных аэропорта, ж\д вокзал, автовокзал.

Ожидаются заявки от художников, музыкантов, дизайнеров, артистов и хореографов, театральных режиссеров, перформеров, декораторов, студентов творческих профессий в Мастерскую Фестиваля на тему: «Аркадия – мир искусств» по направлениям:

Художественная мастерская. Принимаются заявки от художников различных направлений живописи, графики, актуального искусства.

Хореография и театр. Мы будем рады видеть независимые экспериментальные театры, уличные театральные практики, лабораторные форматы, батлы, мастер-классы, перформансы и др.

Классическая, современная и народная музыка. Ожидаем заявки от музыкальных коллективов, солистов, исполнителей в различных актуальных жанрах, музыкальные эксперименты.

Литература и новые медиа. Принимаем заявки от авторов, блогеров и журналистов на публичные выступления, презентации, лабораторные форматы, лекции, литературные читки.

Архитектура и дизайн. Принимаем заявки от архитекторов, дизайнеров среды и архитектуры по преобразованию городской среды, организации фестивального пространства, создание арт-объектов.

Участникам, прошедшим отбор организационным комитетом оплачивается проезд, проживание, расходные материалы и технические средства, площадки для выступлений.

Всем остальным будет предложено принять участие в качестве слушателей.

Заявки для участия принимаются до 15 мая 2023 года.

Заполнить форму для регистрации можно, перейдя по ссылке: https://clck.ru/343x54 .

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