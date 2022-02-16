БЕЛГОРОД: Мировая премьера фолк-мюзикла «Снегурочка» состоится на сцене филармонии

18 февраля 2022 года на сцене Большого зала Белгородской государственной филармонии коллектив-юбиляр этого концертного сезона – Ансамбль песни и танца «Белогорье» (главный дирижёр – Ольга Усова) представит зрителям мировую премьеру фолк-мюзикла «Снегурочка», созданного известными белгородскими композиторами, членами Союза композиторов России Николаем Бирюковым и Еленой Латыш-Бирюковой по мотивам одноимённой пьесы-сказки Александра Островского.

На сюжет этой удивительной по своей красоте «весенней сказки» создано большое количество произведений. Среди них истинные шедевры – опера Н.А. Римского-Корсакова, музыка к спектаклю П.И. Чайковского, музыка к весенней сказке А.Т. Гречанинова.

«Фолк-мюзикл «Снегурочка» – это оригинальная авторская работа творческого коллектива, новое музыкальное и сценическое прочтение знаменитого сюжета в ярких музыкальных образах-картинах, красочной сценографии, в выразительном звучании вокально-хоровых номеров, эффектной хореографии и экспрессивности драматического действия.

Этот спектакль повествует о всепобеждающей и преображающей силе Любви, о её жертвенности и духовной красоте во имя Света и Добра на земле! Это «сказка для взрослых», для тех, кто пронёс в своём сердце любовь через всю свою жизнь, для молодых людей, кто искренне влюблён или живёт в ожидании этого прекрасного чувства!» — автор музыки Елена Латыш-Бирюкова.

В спектакле примут участие более 50 человек – солисты, хор, танцевальный коллектив ансамбля песни и танца «Белогорье». Музыкальное оформление спектакля в исполнении Белгородского академического русского оркестра (главный дирижёр, заслуженный работник культуры РФ – Евгений Алешников). Режиссёр-постановщик Ирина Тихонова, художник-постановщик Марина Шепорнёва, motion-дизайн – Елизавета Шередекина, хормейстер Юлия Чернова, балетмейстер Елена Скиба, репетитор по постановке хореографических номеров Вячеслав Шевченко.

Приходите и окунитесь в сказочную атмосферу любви и весны!

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.