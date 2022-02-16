Государственный Дарвиновский музей представил выставку «Императорские охоты прошлого и настоящего»

Охота — одно из древнейших (если не самое древнее) занятие человека. Охотились всегда и везде там, где были леса. Простые люди, курфюрсты и князья, императоры и шейхи. Романовы также любили охоту, для императорской династии данное занятие играло ещё и немалую политическую роль.

Беловежская пуща — угодья киевских и литовских князей, а с XIX века — собственность Романовых — место примечательное и знаменитое не только зубрами. Там охотились не только венценосные особы, но и приглашенные представители иноземных держав.

На выставке можно увидеть не только уникальный фотографический материал, связанный с охотничьим занятием Романовых, но и акварельные зарисовки из альбома придворного художники Михая Зичи (предоставлено Музеями Московского Кремля). Отдельного внимания заслуживает коллекция рогов, принадлежавшая также семье Романовых (принадлежали Николаю II или его близким).

Небезынтересной станет информация об охоте шейхов и представленное чучело белого орикса. Следует отметить, что в Объединённых Арабских Эмиратах охота — привелегия сугубо королевских особ. Дрофа-красотка, сокол, лани и косули — одним словом, царская охота.

Выставка открыта до 15 мая 2022 года.

Марина АБРАМОВА

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