Государственный Дарвиновский музей представил выставку «Императорские охоты прошлого и настоящего»

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Охота — одно из древнейших (если не самое древнее) занятие человека. Охотились всегда и везде там, где были леса. Простые люди, курфюрсты и князья, императоры и шейхи. Романовы также любили охоту, для императорской династии данное занятие играло ещё и немалую политическую роль.

императорская охота - беловежская пуща

Беловежская пуща — угодья киевских и литовских князей, а с XIX века — собственность Романовых — место примечательное и знаменитое не только зубрами. Там охотились не только венценосные особы, но и приглашенные представители иноземных держав.

На выставке можно увидеть не только уникальный фотографический материал, связанный с охотничьим занятием Романовых, но и акварельные зарисовки из альбома придворного художники Михая Зичи (предоставлено Музеями Московского Кремля). Отдельного внимания заслуживает коллекция рогов, принадлежавшая также семье Романовых (принадлежали Николаю II или его близким).

императорская охота - зубр

Небезынтересной станет информация об охоте шейхов и представленное чучело белого орикса. Следует отметить, что в Объединённых Арабских Эмиратах охота — привелегия сугубо королевских особ. Дрофа-красотка, сокол, лани и косули — одним словом, царская охота.

Выставка открыта до 15 мая 2022 года.

Марина АБРАМОВА

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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