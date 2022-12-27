24 декабря в Белгородской государственной филармонии состоялась премьера новогоднего мюзикла «Варвара Краса – длинная коса» и на сегодняшний день его посетили уже несколько тысяч мальчишек и девчонок!

В социальные сети филармонии приходит много восторженных отзывов о представлении от родителей наших маленьких слушателей: отмечают динамичный сюжет, искристо яркие декорации и костюмы, актёрскую игру артистов, интересную интерпретацию русских сказок.

Все знают, что самый главный человек на сцене – режиссёр. Он интерпретирует каждое произведение через призму собственного мировосприятия, контролирует все этапы создания спектакля, расставляет акценты, как никто другой на сцене заостряет внимание на деталях…в общем, добивается целостности всех элементов постановки.

Управляет внушительным творческим процессом «Варвары Красы – длинной косы» режиссёр Полина Пимахова. Училась в театральной студии «Играем в жизнь» под руководством Н. А. Ошнурова (студия работает на базе «Белгородского Дворца детского творчества»). Выпускница Факультета режиссуры, актёрского искусства и хореографии БГИИК. В рамках проекта «Молодёжный аспект в развитии театральной жизни Белгородской области» Полина сыграла роль Кати Лавровой в спектакле выпускников БГИИК «С любимыми не расставайтесь» на сцене

Белгородского государственного академического драматического театра им. М.С. Щепкина.

С 2019 г. – по настоящее время Полина – студентка Факультета музыкального театра ГИТИС (мастерская А.Б. Тителя и И.Н. Ясуловича).

За время учёбы в ГИТИСе Полина поставила музыкально-драматический спектакль «Паника в Ла Скала» (Москва, 2022 г.) по мотивам пьесы Дино Буццати. Премьерные показы состоялись в библиотеке №183 имени Данте Алигьери и на сцене библиотеки иностранной литературы имени М.И.Рудомино.

Сейчас студентка совместно с композитором Сергеем Пантыкиным работает над созданием и постановкой оперы «Чемодан» по одноимённому сборнику рассказов С. Довлатова на площадке Москонцерта, а также над постановкой оперы «Дедушка смеётся» А. Чайковского в учебном театре ГИТИСа, премьера спектакля запланирована на начало февраля грядущего года.

«Варвара Краса – длинная коса» – это первая постановка Полины в родном Белгороде на большой сцене. «Самое важное для режиссёра - постоянно ставить. Мы так устроены. Заканчивается премьера одного спектакля, а мы уже думаем о новом материале.

Когда мы только начинали ставить «Варвару», у меня была мечта создать спектакль, интересный как детям, так и взрослым. Сказки писались и будут писаться для больших детей. Для меня было важно найти в сказке весёлое "взрослое" и серьёзное "детское" и создать из этого маленькую жизнь с её радостями, сложностями и обязательно счастливой развязкой» – поделилась Полина.

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