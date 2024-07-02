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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМир театраНе всё золото, что блестит. «Мадам Баттерфляй» в «Геликон-опере»

Не всё золото, что блестит. «Мадам Баттерфляй» в «Геликон-опере»

editor
By editor
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Баттерфляй - Ирина Правдина

Баттерфляй – Ирина Правдина

«Геликон-опера» завершила свой театральный сезон премьерой, приуроченной к двойному юбилею – 100-летию со дня смерти Джакомо Пуччини и 120-летию его оперы «Мадам Баттерфляй» — одной из любимых опер худрука и главного режиссера Геликона Дмитрия Бертмана. Это сочинение он решил представить публике в первой редакции композитора, провалившейся в Ла Скала на премьерном показе в 1904 году. С тех пор мировая оперная общественность не слышала этой редакции, потому что в обиход вошла последующая редакция, более короткая и более понятная публике – представление этой версии в Брешии (1907) положило начало триумфальному шествию сочинения по мировым оперным сценам.

Баттерфляй - Ирина Правдина

Баттерфляй – Ирина Правдина

Постановка «Геликон-оперой» первой редакции «Мадам Баттерфляй», партитуру которой театр не без труда раздобыл в Италии, — одно из значимых событий не только для театра, но и для сценической истории оперы: впервые с 1904 года слушатель имеет возможность познакомиться с первоначальным замыслом композитора. Первая редакция по звучанию дольше последующей, в которой первый акт был сокращен на 8 минут за счет редуцирования сцены с многочисленными родственниками Чио-Чио-сан, представленными, кстати, впоследствии менее гротескно, а второй акт был разделен на два. Композитор впоследствии изменил и вокальную линию главной героини. Кроме того, в первой редакции иначе распределены смысловые акценты – Пинкертон представлен более человечным – ему даже дана финальная ария раскаяния. Также в этой редакции происходит прямая встреча Чио-Чио-сан с Кэт Пинкертон, вымаливающей прощения у Баттерфляй.

Сцена из спектакля

Сцена из спектакля

Поставить новый спектакль Дмитрий Бертман пригласил итальянского дирижера Марко Боэми, чье руководство оказалось весьма плодотворным. Музыкальная часть звучит симфонически цельно и логично, слушается, несмотря на длинноты, на одном дыхании. Оркестр освоил знаменитые пуччиниевские контрасты и виртуозно переходил от пианиссимо к фортиссимо, а солисты – по всему видно – были немало вдохновлены этой работой и показали прекрасную драматическую игру вместе с великолепным вокалом, к которому в операх Пуччини предъявляются повышенные требования – в труппе Геликона солистов, способных справиться с вокальными сложностями пуччиниевской партитуры, набралось на три состава! Именно поэтому театр продолжает расширять список опер великого вериста в своем репертуаре: «Мадам Баттерфляй» пополнила ряд уже имеющихся в афише постановок по операм Пуччини — «Богемы», «Тоски» и «Турандот».

Великолепно открыла ряд премьерных спектаклей Ирина Правдина в роли Чио-Чио-сан – ее мягкое и искристое в верхнем регистре сопрано как нельзя лучше подходит к образу непосредственной влюбленной девушки, созданному артисткой, – голос звучит почти импрессионистически, мягко паря в изысканных вокальных линиях, а сильнейшая драматическая трансформация героини приковывает внимание слушателя. Мадам Баттерфляй в исполнении Ирины Правдиной – центр спектакля. Не менее яркую трансформацию проходит и Пинкертон, исполненный Иваном Гынгазовым, – от бравого морского офицера, с пренебрежением и насмешками относящегося к японским обычаям и смотрящего на Баттерфляй вожделенными глазами, до раскаявшегося человека, оставшегося навсегда с чувством тягостной вины. Прекрасный ансамбль главным персонажам составили и другие артисты: Лариса Костюк в роли служанки Судзуки, Константин Бржинский в роли консула Шарплесса и другие.

Шарплесс - Константин Бржинский, Пинкертон - Иван Гынгазов

Шарплесс — Константин Бржинский, Пинкертон — Иван Гынгазов

Режиссер вместе с Ростиславом Протасовым (сценография), Аллой Шумейко (костюмы), Дамиром Исмагиловым (свет) и Александром Андроновым (видеопроекции) создает условное пространство вне времени – под гиперболизированными крыльями бабочки, свисающими над сценой, японская культура в первом действии обозначена пастельной цветовой палитрой, в которую вписываются национальные костюмы и кресла из бамбука, а американская – пластиковыми креслами и интерьером в цветовой гамме Энди Уорхола. Не обошлось и без кока-колы – красный ящик с бутылками напитка занимает заметное место на авансцене. А по краям сцены во втором действии стоят статуи Девы Марии и Будды, напоминая не только о противоположных мирах двух полярных культур, но и об отречении героини от своей веры во имя человека, которого она даже не знала, бездумно отдавшись идее идти за своей мечтой, приведшей ее к личной трагедии. Режиссер намеренно подчеркнул этот момент и сделал акцент на чувствах, которые сопровождают человека в выборе отречения от своих корней и от своей культуры во имя «проекта», подобного тому, какой предприняла Баттерфляй в этом сюжете – эта тема остается острой и в наши дни, когда погоня за чужестранной мечтой превращается в иллюзию, и в итоге далеко не всегда золотом оказывается то, что блестит…

Премьера состоялась при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации, а театр подготовился к ней, по уже сложившейся традиции, не избежав увлекательных моментов для аудитории: если предыдущую премьеру Геликона «Черевички» сопровождала тематическая выставка живописи в холле, то во время нынешней зритель имеет возможность бесплатно отправить в любую точку мира из Атриума «Шаляпин» открытку из памятной серии, выпущенной театром специально к этой премьере.

Надо сказать, что вторая в истории попытка представить первоначальную версию «Мадам Баттерфляй» в Геликон-опере, в отличие от попытки в Ла Скала в 1904 году, увенчалась абсолютным успехом – бурные овации зрителей, не отпускавшие артистов со сцены, длились более 15 минут. Несомненно, эта постановка станет репертуарным украшением театра.

Евгения АРТЕМОВА,
Фото Ирины ШЫМЧАК

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