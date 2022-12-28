КРАСНОЯРСК: Теодор Курентзис и musicAeterna дадут серию концертов

С 25 по 27 февраля 2023 года в Красноярской филармонии выступит оркестр musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса. Один из самых востребованных российских коллективов впервые даст три концерта подряд в Красноярске. В программе прозвучат произведения Дмитрия Шостаковича, Рихарда Вагнера и Петра Чайковского.

Теодор Курентзис — основатель и художественный руководитель оркестра и хора musicAeterna, главный дирижер Симфонического оркестра Юго-Западного радио Германии, создатель и художественный руководитель международного оркестра Utopia. Как дирижер-постановщик он сотрудничает с ведущими режиссерами мира и крупнейшими оперными театрами Европы и России.

«В прошлом году после долгого перерыва маэстро подарил Красноярску два незабываемых концерта. Зритель отозвался полными залами и восхищенными откликами. В феврале мы с нетерпением ожидаем в стенах Филармонии новую программу оркестра, в которой Теодор исполнит музыку Петра Ильича Чайковского в своей авторской интерпретации. А накануне представит всю силу симфонического мышления Рихарда Вагнера, отраженную в его оперных увертюрах», — рассказал генеральный директор Красноярской филармонии Евгений Стодушный.

25 февраля в Органном зале Красноярской филармонии солисты оркестра musicAeterna исполнят Струнные квартеты №7, №10 и №13 Дмитрия Шостаковича. Еще со времен венских классиков квартеты принято считать чем-то вроде редуцированных симфоний, искать и находить в них черты оркестрового письма, большой драматургической формы. Все это есть и у Шостаковича, о чем с пиететом писал Родион Щедрин: «В струнном квартете Шостаковича мы найдем, кажется, все, что составляет богатство и его симфоний».

26 февраля маэстро представит увертюры Рихарда Вагнера. В Большом зале Филармонии прозвучат Увертюра к опере «Парсифаль», Увертюра к опере «Тангейзер», «Вступление и Смерть Изольды» из оперы «Тристан и Изольда», Увертюра к опере «Лоэнгрин», Увертюра к опере «Нюрнбергские мейстерзингеры».

27 февраля прозвучит новая симфоническая программа оркестра musicAeterna, посвященная образу Италии у Петра Ильича Чайковского. Под управлением Теодора Курентзиса оркестр исполнит симфоническую фантазию по Данте «Франческа да Римини», Итальянское каприччио на темы народных песен для оркестра и увертюру-фантазию по Шекспиру «Ромео и Джульетта».

Фото - Александра МУРАВЬЁВА

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.