БЕЛГОРОД: Весна, любовь и музыка…

16 марта в Органном зале Белгородской государственной филармонии состоится творческий вечер лауреата международных конкурсов Надежды Бондаренко (народный вокал).

Надежда родилась и воспитывалась в семье музыкантов в Новооскольском районе. Первый раз в качестве солистки вышла на сцену уже в 5 лет. Окончила музыкальную школу по классу хореографии и инструментального исполнительства (игра на духовых инструментах), а в 15 лет по классу фольклорного пения. Окончила отделение сольного народного пения Воронежского музыкального колледжа им. Ростроповичей (класс преподавателя Народной артистки России Е. М. Молодцовой). В 2014 году впервые стала лауреатом международного конкурса «Золотые таланты содружества» в городе Курск.

На своём творческом вечере талантливая солистка БГФ выступит в сопровождении Ансамбля народных инструментов «Бис-квартет». В концерте также принимают участие лауреаты международных конкурсов Оксана Никитина (меццо-сопрано), Тамара Кузнецова и Наталья Ткаченко (народный вокал).

В программе концерта песни из репертуара Е. Молодцовой, Л. Зыкиной, А. Стрельченко, песни и аранжировки современных авторов.

Встречать весну нужно с весёлой и жизнерадостной музыкой!

Начало в 19:00.

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