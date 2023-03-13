«Золотая коллекция»: «Аве Мария» — «Богородице Дево, радуйся»

Поистине остаётся тайной, почему одни сочинения из века в век исполняются повсюду и их с удовольствием слушают, а другие исчезают бесследно и известны только узкому кругу специалистов. Порой даже сами композиторы не способны предугадать, какие именно из их творений обретут бессмертие. Так случилось и с тремя знаменитыми мелодиями на слова «Аве Мария».

Франц Шуберт, создавший цикл песен к поэме Вальтера Скотта «Дева озера» был уверен, что популярной станет совсем другая мелодия, однако именно «Аве Мария» стала поистине визитной карточкой композитора и обессмертила его имя.

Мог ли предполагать Шарль Гуно, когда во время исполнения Прелюдии Баха он одним пальцем в шутку подыграл первые пришедшие ему на ум звуки, что именно они станут великой мелодией ещё одного шедевра из золотой коллекции «Аве Мария»? А облетевшая весь мир мелодия «Аве Мария», якобы принадлежавшая Джулио Каччини, а на самом деле являющаяся потрясающей мистификацией современного композитора и лютниста Владимира Вавилова?

Все эти загадочные сочинения, чья судьба по-видимому была предрешена уже на небесах, прозвучали в новой программе Ансамбля «Благовест» 10 марта.

Концерт, посвященный Международного женскому Дню, прошел в окружении удивительных полотен выдающегося отечественного художника Александра Шилова, ибо, в чём уверены все артисты Ансамбля, в душе каждой женщины живёт отблеск нетварного света Пресвятой Девы Марии, в чём ещё раз убеждают нас те музыкальные произведения, которые гости услышали на вечере.

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