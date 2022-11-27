БЕЛГОРОД: Виртуозный скрипач Андрей Баранов выступит в Белгородской филармонии

30 ноября в Большом зале Белгородской филармонии состоится концерт Симфонического оркестра под управлением лауреата международных конкурсов Дмитрия Филатова. Солировать будет лауреат международных конкурсов Андрей Баранов (скрипка, Санкт-Петербург/Швейцария).

Любителей симфонической музыки в этот вечер ждут восхитительные образцы классической музыки, а именно Концерт №1 для скрипки с оркестром Н. Паганини, «Вердиана» для скрипки с оркестром А. Шора, «Мёртвые души» А. Шнитке.

Концерт №1 для скрипки с оркестром уже 200 лет очаровывает поклонников классической музыки со всего мира. Жизнь Н. Паганини до сих пор окутана легендами и загадками. Он вошёл в историю музыкального искусства не только как невероятно виртуозный скрипач с собственной исполнительской манерой, но и как одарённый композитор. Убедитесь в этом сами!

Музыка современного мальтийского автора А. Шора поражает впечатляющей доступностью языка, при этом не лишена богатства запоминающихся образов и красочности. «Вердиана» для скрипки с оркестром – это фантазия на темы итальянского композитора Верди.

Завершит концерт музыка к к/ф «Мёртвые души» советского композитора с уникальным авторским стилем А. Шнитке, ярчайшего представителя советского авангарда. Музыка Шнитке звучит в более чем трёх десятках советских фильмов. Основные темы творчества композитора связаны с человеком – его переживаниями, эмоциями, духовной атмосферной времени. Композитор считал, что трагическое и смешное неразрывны в нашей жизни, и это находило отражение в его музыке.

Не упустите возможность услышать необыкновенно чарующую музыку!

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