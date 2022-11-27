ЕКАТЕРИНБУРГ: Мастер-класс Кима Брейтбурга и Валерии Брейтбург, мюзикл «Летучий корабль» на фестивале «Музыкальное сердце театра»

В Екатеринбурге продолжает свою работу Национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра». Событие проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры РФ и Министерства культуры Свердловской области. Президент фестиваля – композитор, народный артист России Максим Дунаевский.

24 ноября в рамках творческой лаборатории состоялся мастер-класс композитора, заслуженного деятеля искусств РФ Кима Брейтбурга, а также преподавателя вокала, доцента Российской академии музыки имени Гнесиных Валерии Брейтбург.

Ким Брейтбург поделился с участниками мастер-класса своим опытом и мыслями относительно сочинительства и продюсирования мюзиклов. За последние 10 лет его команда поставила более 30 мюзиклов – спектакли идут в разных городах России. Композитор, продюсер и режиссер рассказал о собственных методиках, которые не преподаются в театральных вузах.

«Мюзиклов пишется много, но мы испытываем дефицит спектаклей, которые бы собирали полные залы, – говорит Ким Брейтбург. – Для того чтобы мюзикл был востребован, он должен нести ценности, близкие всем, так, чтобы после просмотра зрители находились под впечатлением, обсуждали спектакль. Мюзикл должен содержать элемент юмора, а также придерживаться принципа преобладания действия над рассудочностью и психологизмом, ведь мюзиклы обращены скорее к нашим эмоциям, а не разуму. Воспитывать зрителя бесполезно, главное относиться к нему с уважением и любовью, стремиться быть понятными ему, совершить маленькое чудо и донести до каждого мысль о том, что добро побеждает».

О танце, пении, актерской речи говорила в ходе мастер-класса Валерия Брейтбург. «По традиции в мюзикле существует иерархия, – объясняет она. – Сначала речь, потом пение и, наконец, танец. Все, что актеры говорят, связано с развитием сюжета, поэтому на первом месте речь. Песня возникает тогда, когда персонажа переполняют чувства и эмоции. Пение – это повышенный уровень экспрессии продолжения диалога. И, наконец, когда пения недостаточно, персонаж использует танец, он передает настроение героя».

Валерия Брейтбруг на примере арии из мюзикла «Дамское счастье» Кима Брейтбурга разобрала практические методы работы режиссера с артистом над музыкальным материалом. В этом ей помогала преподаватель кафедры эстрадно-джазового пения РАМ им. Гнесиных Злата Оспанова.

Запись мастер-класса доступна в официальной группе фестиваля «Музыкальное сердце театра».

Орловский государственный театр для детей и молодежи «Свободное пространство» представил екатеринбургским зрителям мюзикл «Летучий корабль». Он является номинантом премии «Музыкальное сердце театра» в 8 категориях:

ЛУЧШАЯ ПЬЕСА (АВТОР/ПЕРЕВОД) – Светлана Горшкова;

ЛУЧШАЯ ОРКЕСТРОВКА (АРАНЖИРОВЩИК) – Евгений Астафуров;

ЛУЧШИЕ КОСТЮМЫ (ХУДОЖНИК ПО КОСТЮМАМ) – Ольга Шагалина;

ЛУЧШИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ РОЛИ ВТОРОГО ПЛАНА – Дмитрий Литвинцев (Полкан);

ЛУЧШАЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА ГЛАВНОЙ РОЛИ – Елена Симонова (Забава);

ЛУЧШИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ГЛАВНОЙ РОЛИ – Андрей Григорьев (Ваня);

ЛУЧШИЙ РЕЖИССЕР – Светлана Горшкова;

ЛУЧШИЙ СПЕКТАКЛЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ – «Летучий корабль».

Мюзикл «Летучий корабль» – история с полюбившимися сказочными героями одноименной сказки. В тридевятом царстве, не в нашем государстве происходят самые обыкновенные чудеса, где добро всегда побеждает зло, где настоящая любовь преодолеет все препятствия, где хорошему человеку всегда помогут осуществить свою мечту.

«Нам захотелось привнести в любимую всеми историю что-то новое, мы практически перенесли ее на другую планету, – комментирует режиссер Светлана Горшкова. – Мы сделали новые аранжировки, создали очень сложные костюмы, придумали неожиданные решения. Это спектакль, в котором, можно сказать, много слоев, поднимаются разные темы, в том числе актуальные именно для нашей современной жизни. Но остается неизменным самое главное – добро, искренность, человечность».

27 ноября в Большом зале Свердловской государственной академической филармонии состоится гала-концерт «Цветные сны Максима Дунаевского». В сопровождении оркестра под управлением дирижера Андрея Балина со сцены прозвучат песни из мюзиклов, популярных у детей и взрослых по всей стране.

Среди приглашенных артистов концерта – певица Ангелина Сергеева, звезды мюзиклов Виктор Есин, Эмиль Салес, Андрей Школдыченко – лауреат премии «Музыкальное сердце театра-2021» в номинации «Лучший исполнитель» за роль в мюзикле «Маяковский», Мария Паротикова и юная актриса София Хоменко, исполняющие роли взрослой и юной Ассоли в «Алых парусах». Специальный гость программы – одаренный молодой пианист Иван Бессонов.

Фестиваль завершится церемонией награждения победителей премии «Музыкальное сердце театра» – 2022. Трансляция церемонии будет доступна 28 ноября на официальной странице сообщества «ВКонтакте».

Фото спектакля - Вадим БАЛАКИН

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