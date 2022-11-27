САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Музыкальный фестиваль имени С. К. Горковенко завершится четырьмя премьерами

Заключительный вечер фестиваля состоится в Большом зале Филармонии 7 декабря, в 20.00. Программа концерта состоит исключительно из мировых и российских премьер.

Петербургский музыкальный фестиваль имени С.К. Горковенко на протяжении месяца знакомил зрителей с неизвестными работами выдающихся композиторов. Закрытие проекта не станет исключением: в исполнении Губернаторского симфонического оркестра Санкт-Петербурга под управлением Антона Лубченко состоятся две мировые и две российские музыкальные премьеры.

Главным пунктом программы станет первое исполнение музыки Сергея Прокофьева к фильму Игоря Савченко «Партизаны в степях Украины». Картина была снята в 1942 году Киевской и Ашхабадской киностудиями. Партитура Сергея Прокофьева осталась неизданной и была утрачена во время пожара, в архивах сохранилась лишь авторская рукопись дирекциона с детальной разметкой оркестровки. На ее основе художественный руководитель фестиваля, композитор и дирижер Антон Лубченко в точности восстановил авторский замысел, не дописав за великого композитора ни единой ноты. Впервые это сочинение Прокофьева прозвучит со сцены спустя 80 лет со дня написания.

Еще одной мировой премьерой станет Концерт № 3 («Неотправленные письма») для скрипки с оркестром Антона Лубченко, который он создал специально для фестиваля. Первое исполнение нового сочинения автор доверил выдающемуся скрипачу, лауреату конкурса им. П. И. Чайковского, солисту Московской филармонии Гайку Казазяну.

Российская премьера концерта-закрытия — Симфония № 2 Курта Вайля. В нашей стране он известен благодаря «Трёхгрошовой опере», которая родилась в тандеме с Бертольдом Брехтом. Вместе с тем творчество Вайля занимает особое место в музыкальной культуре XX века — он один из немногих композиторов, сумевших создать настоящий мост между «серьезной» и «легкой» музыкой. Он оказал большое влияние и на академических композиторов, и на всю европейскую и американскую песенную культуры, и на развитие современного музыкального театра.

Неожиданным сюрпризом для гостей вечера станет никогда не звучавшая ранее в России оркестровая пьеса «Данаида» петербургского композитора Бориса Тищенко, любимого ученика Дмитрия Шостаковича. Идея познакомить публику с этим произведением родилась у маэстро Лубченко и заслуженной артистки РФ Ирины Тищенко-Донской, вдовы композитора, уже после открытия фестиваля. Симфоническая поэма, написанная в 1963-м и переработанная по просьбе Рудольфа Баршая в 1994-м, создана по единственной приближенной к реализму скульптуре гения камня и посвященного памяти выдающегося балетмейстера Леонида Якобсона.

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