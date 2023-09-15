17 сентября, в 19:00, прославленный коллектив выступит в Большом зале Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. Гастроли проходят при финансовой поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Государственный академический русский оркестр им. В. В. Андреева — первый в мировой истории профессиональный коллектив, в котором национальные инструменты были объединены по принципу симфонического оркестра. Идея принадлежит его основателю — выдающемуся русскому музыканту, композитору и общественному деятелю Василию Андрееву. Со дня первого концертного выступления 20 марта 1888 года Андреевский оркестр составляет гордость и славу русского искусства, является жемчужиной мировой музыкальной культуры.

В программе: русские народные песни, произведения В. Андреева, Б. Трояновского, Н. Римского-Корсакова, А. Лядова, В. Гаврилина, А. Хачатуряна.

«За 135 лет существования Андреевского оркестра было проведено множество музыкальных экспериментов, начиная от поиска оптимального состава оркестра, заканчивая специально написанной для коллектива музыкой и переложениями музыкальной классики. Русский оркестр имеет свой неповторимый голос. Даже за рубежом его звучание сразу же ассоциируется с Россией. И это предмет нашей особой гордости», — сообщил художественный руководитель и главный дирижер Государственного академического русского оркестра им. В. В. Андреева, народный артист России Дмитрий Хохлов.

С момента последнего и единственного в истории выступления Андреевского оркестра в Большом зале Московской консерватории прошло почти 90 лет. В 1936 году коллектив исполнял программу из народных песен и русской классики под управлением Ф.А. Нимана и Э.П. Грикурова.

При жизни основателя оркестра Василия Андреева концерты в Москве состоялись 11 раз. Оркестр выступал в залах Благородного собрания, Дворянского собрания, Сергиевском народном доме, театре «Зон».

Выступления в Москве каждый раз были особенным событием для коллектива. Василий Андреев устраивал свои концерты в залах, предполагающих серьезную в художественном смысле программу, а отзывы о выступлениях кружка и затем уже Великорусского оркестра были всегда самые восторженные и удивленные — чрезвычайно слаженная, эмоциональная игра кружка, а затем и оркестра, и со вкусом составленная программа не оставляли равнодушной самую взыскательную публику.

В последующее столетие коллектив не раз выступал на разных сценах Москвы – в Колонном зале Дома союзов, в Доме музыке и других.

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