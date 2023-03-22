БЕЛГОРОД: Юбилейный вечер Александра Сахарчука

23 марта в Большом зале Белгородской государственной филармонии состоится юбилейный концерт лауреата международных конкурсов Александра Сахарчука (баян). В этой удивительной творческой личности гармонично сочетаются солист и концертмейстер группы баянов Белгородского академического русского оркестра, постоянно ищущий новые художественные идеи и всегда готовый к музыкальным экспериментам артист, горячо преданный профессии и своей семье человек.

Александр Сахарчук выступит в сопровождении Белгородского академического русского оркестра под управлением главного дирижёра, заслуженного работника культуры РФ Евгения Алешникова.

Этот концерт – прекрасная возможность встретиться вновь, а может и только познакомиться с творчеством харизматичного баяниста и пополнить свой слушательский опыт. Программа концерта – настоящее музыкальное путешествие по временам и странам, в котором и «Волжские картины» Г. Шендерева, и «Бразильский карнавал» В. Козлова, «Аконкагуа» А. Пьяццоллы, «Богемский аккордеон» М. Витне и даже супер-хит Майкла Джексона. Не обойдётся и без премьер: в этот вечер публика услышит «Биле Тортан» – ирландское скерцо для баяна и русского оркестра. Сочинение написано Ильёй Мищенковым, музыкантом Симфонического оркестра БГФ, членом Союза композиторов РФ и посвящено Александру Сахарчуку.

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