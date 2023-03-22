Лариса БОГДАНОВА: «От голоса здравого смысла зависит, в каком мире мы окажемся завтра»

В Кузбассе завершился прием заявок на конкурс анимационных роликов социальной рекламы среди детских и юношеских творческих студий «Простые правила». Одним из соавторов проекта выступила АНО «Творческие образовательные технологии» - некоммерческая организация, помогающая детям по всей России развивать свои креативные таланты. Руководитель АНО «ТОТ», советник Президента ЦСР по креативной экономике Лариса Богданова поделилась с нами, почему «Творческие образовательные технологии» не смогли пройти мимо конкурса.

Лариса Богданова: Мы живем в мире постправды, а в этих обстоятельствах очень важно рассказывать детям о том, что существуют вечные ценности, опираясь на которые, ты делаешь что-то хорошее для людей, для страны, для мира. Ведь стихотворение «Что такое хорошо и что такое плохо» до сих пор не потеряло своей актуальности. Когда дети не понимают, что действительно хорошо, а что плохо, когда на них со всех сторон обрушивается масса противоречивой информации, то такой голос здравого смысла очень важен. От него зависит, в каком мире мы окажемся завтра.

- Как думаете, что самое важное в этом проекте?

Лариса Богданова: Задача проекта – обратить внимание на простое и понятное, о котором часто забывается в повседневной жизни. А еще нам важно, чтобы ребенок, участвующий в конкурсе, не просто «набрал» какой-то материал, а задумался над идеей, прежде чем взялся за создание ролика. Мы не случайно предложили такие глубокие темы: «Благодарить - это просто», «Каждая жизнь важна», «Не жди, когда сделает кто-то». Очень хочется, чтобы участники поднимали животрепещущие темы не напоказ, не ради конкурса как такового, а сами следовали этим правилам в своей повседневной жизни: помочь, поблагодарить, сделать доброе дело. Мы ждем, что своими роликами ребята будут мотивировать сверстников сделать мир лучше и добрее. И пусть сработает вирусный эффект!

- На ваш взгляд, должен ли проект получить развитие?

Лариса Богданова: Обязательно. Благодаря этому больше ребят будут вовлечены в него. Дети на понятном сверстникам языке смогут рассказать другим ребятам о простых, но важных вещах, о тех ценностях, которые должны составлять основу общества.

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