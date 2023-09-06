БЕЛГОРОД: Завершилась первая сессия «Симфонической академии для молодых музыкантов России и Донбасса»

«Симфоническая академия для молодых музыкантов России и Донбасса» – уникальная проектная инициатива, направленная на выявление и поддержку молодых талантов в области академического музыкального искусства. Проект был организован «Комитетом развития спортивных и творческих индустрий» в партнёрстве с Белгородской государственной филармонией и реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Главная цель проекта – создание новой для южной приграничной территории России культурно-образовательной точки роста, представляющей собой систему концертно-образовательной деятельности молодых музыкантов России во взаимодействии с профессиональным симфоническим оркестром, экспертами, наставниками и дирижёрами.

В рамках академии был сформирован новый российский симфонический коллектив – Южно-русский молодёжный симфонический оркестр. Его участниками стали 57 молодых людей из Белгорода, Губкина, Старого Оскола, Донецка, Луганска, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.

Проект в партнёрстве с Белгородской государственной филармонией рассчитан на две образовательно-концертные сессии. Завершилась первая сессия творческого проекта. Вторая планируется в 2024 году.

На базе Белгородской филармонии молодые артисты жили, разучивали репертуар, посещали мастер-классы от признанных мастеров известных коллективов страны и творческие лаборатории с ведущими артистами и солистами Белгородской филармонии. Результаты двухнедельной сессии увидели белгородцы и гости области.

1 сентября оркестр выступил для школьников в п.Чернянка Белгородской области. На следующий день музыканты подарили своё выступление старооскольцам в День города Старого Оскола. Финальный концерт прошёл 3 сентября в Белгородской филармонии. Оркестр выступил под управлением лауреата международного конкурса им. Е. Светланова, дирижёра Симфонический оркестра Белгородской филармонии, Уральского молодёжного симфонического оркестра Дмитрия Филатова и дирижёра Донецкого академического симфонического оркестра имени С. Прокофьева Михаила Илющенко.

Организаторы проекта уверены, что концепция «Симфонической академия» и совместное творчество мотивируют к выстраиванию дружеских отношений, к сплочению творческих усилий, к осознанию единства народов России.

«Реализация этого проекта обретает особую значимость в связи с проведением в Российской Федерации Года педагога и наставника. Идея наставничества лежит в основе работы как дирижёров, так и концертмейстеров групп оркестра», – отметила директор Белгородской государственной филармонии Светлана Боруха.

Белгородские автономные некоммерческие организации всё чаще становятся победителями грантовых конкурсов для реализации творческих проектов в сфере искусства, культуры и креативных индустрий. Актуальность, оригинальность и общественная значимость этих инициатив – это огромный вклад Белгородской области в развитие культурного потенциала России. Успешное осуществление этих проектов при значительном содействии Министерства культуры Белгородской области причисляют наш регион к лидерам творческих инициатив среди прочих субъектов страны.

Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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