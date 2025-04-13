Самые популярные экспонаты у посетителей выставки «#ТретьяковкаНаВДНХ»

Выставка «#ТретьяковкаНаВДНХ» в павильоне № 1 «Центральный» стала первым культурным событием после реставрации самого известного павильона ВДНХ — визитной карточки Выставки. С момента размещения в обновленном пространстве «Центрального» знаковых произведений искусства, ряд которых экспонируется впервые, выставка пользуется неизменным успехом у посетителей.

Особый интерес гостей вызывают скульптуры, представленные в центральном зале павильона, который венчает величественный купол диаметром 25 метров. Историческое название зала: «Конституция СССР — конституция победившего социализма». Здесь можно увидеть работы Веры Мухиной — модель скульптурной группы «Рабочий и колхозница» и скульптурную композицию «Хлеб», бронзовые скульптуры Вадима Соколова «Рабочий. Трудовая победа» и Фуада Абдурахманова «Чабан». Также внимание посетителей привлекает современная работа ― «Времена года русской живописи», созданная Александром Виноградовым и Владимиром Дубосарским.

Всеобщее восхищение неизменно вызывает и ключевой объект «Центрального» — горельеф «Знаменосцу мира, советскому народу — слава!», созданный специально для павильона группой скульпторов во главе с Евгением Вучетичем. Это монументальное произведение искусства является неотъемлемой частью павильона, то есть будет доступно для посетителей после смены экспозиции.

Самый масштабный экспонат и самая значительная находка «Центрального»

Горельеф «Знаменосцу мира, советскому народу — слава!» — одна из самых значительных находок на ВДНХ и одна из самых выдающихся работ Евгения Вучетича — автора монументов «Воин-освободитель» и «Родина-мать зовет». На горельефе площадью 90 квадратных метров представлено торжественное шествие советских граждан разных национальностей, профессий и возрастов на фоне знаковых сооружений: высотки МГУ, плотины ГЭС и других. Здесь изображены более 1,5 тысячи человек, на первом плане находятся порядка 30 основных фигур.

В ходе реставрации и исследования исторических документов стало ясно, что прототипами изображенных героев были реальные люди. Так, пожилой человек слева напоминает академика Ивана Павлова, в нарядно одетой женщине рядом можно узнать знаменитую актрису Аллу Тарасову, а узбек с цветком хлопка справа — это дважды Герой Социалистического Труда Назарали Ниязов.

Созданный к открытию павильона «Центральный» в 1954 году горельеф позднее был скрыт за листами фанеры. Его обнаружили только в 2014 году в неудовлетворительном состоянии. Реставраторы восстановили отбитые фрагменты скульптур, удалили загрязнения, пятна и поздние тонировки, укрепили склейки отдельных частей и фрагментов, а также авторское защитно-декоративное покрытие, воссоздали живопись в авторском цвете и тоне, провели бронзирование поверхности. Считавшийся утраченным горельеф восстановили чуть больше чем за год.

Самая известная и самая изящная: скульптуры Веры Мухиной

На выставке «#ТретьяковкаНаВДНХ» в купольном зале «Центрального» можно увидеть модель самой знаменитой скульптурной группы Веры Мухиной. «Рабочий и колхозница» — выдающийся памятник монументального искусства, один из символов не только ВДНХ, но и всей столицы, а также официальная эмблема «Мосфильма».

Впервые мир увидел произведение Веры Мухиной на Всемирной выставке 1937 года в Париже. Огромная и при этом производящее впечатление необычайной легкости скульптура была сооружена на павильоне Советского Союза, построенном по проекту архитектора Б.М. Иофана. Высота ее составила 24,5 метра от основания до верхней точки, а высота павильона — 35 метров. Монументальная композиция была видна из любого уголка Всемирной выставки в Париже. Произведение стало гениальным воплощением мечты о свободном творческом труде, стремительном движении молодой страны к светлому будущему.

Также здесь представлена еще одна работа Веры Мухиной — «Хлеб» (1939 г.), которая отличается классической ясностью и гармонией. Эта скульптура Мухиной должна была дополнить общую композицию нового Москворецкого моста. При ее создании скульптор обратилась к традиции античного искусства. Тема колхозного изобилия и богатых урожаев получила здесь воплощение, апеллирующее к пластике Возрождения, и стала гимном красоты человеческого тела.

Воплощение мужества и силы

Еще одна пара бронзовых скульптур, возле которых гости «Центрального» подолгу стоят, рассматривая детали: «Чабан» Фуада Абдурахманова и «Рабочий. Трудовая победа» Вадима Соколова. Обе скульптуры были созданы в 1950 году, каждый из авторов был удостоен Сталинской премии, а их работы, представленные сегодня в «Центральном», созвучны друг другу.

«Чабан» ― архетипичный образ труженика. Ярко выраженные национальные черты лица, сосредоточенный взгляд, золотая звезда на груди ― все говорит о том, что перед нами человек, трудящийся на благо народа.

Подлинным гимном мужской силе и красоте является и созданная в стилистике соцреализма станковая скульптура «Рабочий. Трудовая победа». Скульптор точно воспроизвел положение фигуры и характерный жест человека, оценивающего результат собственного труда, воспел образ Мастера ― Человека Созидающего. Легкое портретное сходство с автором позволяет предположить, что, возможно, эта работа является скульптурным автопортретом. «Рабочий. Трудовая победа» ― наиболее известное произведение Вадима Соколова. В 1951 году за эту работу Соколов был удостоен Сталинской премии третьей степени. В том же году работа была приобретена у автора Третьяковской галереей.

Калейдоскоп шедевров

Интересен посетителям и современный экспонат, представленный на выставке «#ТретьяковкаНаВДНХ». Это работа Александра Виноградова и Владимира Дубосарского «Времена года русской живописи», которую можно назвать своеобразной хрестоматией истории отечественной живописи, «калейдоскопом шедевров».

Четыре полиптиха: «Лето», «Осень», «Зима», «Весна» ― составляют единую композицию ― коллаж из шедевров отечественной живописи, собранных в ироничных и порой неожиданных сочетаниях. В пространство каждого холста художники поместили самые узнаваемые образы из знаменитых произведений русского искусства ХIХ–ХХ веков, используя метод компьютерного монтажа.

В необычных сочетаниях оказались здесь картины «Всадница» Карла Брюллова и «Купание красного коня» Кузьмы Петрова-Водкина, «Философы (Павел Флоренский и Сергей Булгаков)» Михаила Нестерова прогуливаются неподалеку от девушки с красным древком ― героини одноименной картины Казимира Малевича, а Лев Николаевич Толстой изображен по соседству с «Аленушкой» Виктора Васнецова и «Девушкой в футболке» Александра Самохвалова.