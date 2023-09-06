Выставка «По ту сторону реки» открылась в Коломне

Выставка «По ту сторону реки» открыла арт-программу XI Международного яблочно-книжного фестиваля 2023. Она посвящена дому, как сакральному пространству, которое можно уместить внутри, и приглашает совершить вязкое и тягучее путешествие по ландшафтам памяти, соединяющим два медиума: потерю и обретение дома, игру сокрытого и непокрытого. Выставка продолжит работать до 1 октября.

На выставке представлены работы современных художников: Натальи Чобанян, Аси Заславской, Марии Стадник, Анастасии Литвиновой, Юлии Староверовой, Елены Утенковой, Кристины Павловой, Дарьи Гончаровой, Лизы Морозовой, Бориса Макарова, Айгерим Сыздыковой.

Дом — это та традиция, которую мы наследуем от прошлого, осуществляем в настоящем и передаем в будущее; она не может быть завершена, пока не иссякнет источник человеческих чувств и переживаний, пока не завершится борьба с онтологическим хаосом внутри нас самих.

Дом — это убежище и пристанище, заповедное место, которое противопоставляется внешнему, где «Я» обретает значимость и понимание нового положения в пространстве, где нам всем была нужна природа, но не только как чистое природное пространство, а едва уловимые фрагменты травы, прорастающей из закрытой асфальтом впадины: одно вытекало из другого.

Выставка построена как маршрут личной карты мира, превращенной зрителем во сне, когда под утро просыпаешься и видишь несколько камней за окном, из которых и складывается твой настоящий сад.

Интонационное спокойствие и повествование выставки создает ощущение, словно всё уже произошло и время отсутствует как таковое, рассказывает, что в действительности существуют лишь различные пространства, которые входят одно в другое в соответствии с какой‑нибудь высшей стереометрией и между которыми живые и мертвые.

Где? Музей-лаборатория «Шёлковая фабрика».

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