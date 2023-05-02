Белгородская филармония приглашает на праздничные концерты, посвящённые Дню Победы

4 мая в исполнении Симфонического оркестра под управлением главного дирижёра – заслуженного деятеля искусств РФ Рашита Нигаматуллина прозвучит Симфония № 7 «Ленинградская» Дмитрия Шостаковича. Исполнение этой симфонии в преддверии Дня Победы уже стало традиционным в филармонии.

Это музыка, в которой заключена хроника военных лет, в каждом звуке которой слышен след истории. Грандиозная по масштабу композиция подарила надежду и веру не только людям, находящимся в блокадном Ленинграде, но и всему Советскому народу.

5 мая в Большом зале Белгородской филармонии состоится концерт «Наш долгожданный май». Любимые и самые трогательные песни военных лет прозвучат в исполнении Белгородского академического русского оркестра под управлением главного дирижёра, заслуженного работника культуры РФ Евгения Алешникова, а также Академического хора (главный дирижер – Елена Алексеева) и солистов филармонии. В концерте принимает участие Ансамбль танца БГФ (руководитель – Александр Манжола).

Начало концертов в 19:00.

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