«Девочки, кому нужны CHANEL?.. Да кому нужны эти ваши CHANEL?..»

Типичный мужчина думает, что его любимая обязательно растает от дорогой сумки и букета из 101 розы. Но настоящие чувства не купить за Fendi, Gucci, Prada, цветы, яхты, рестораны и Мальдивы. Даже если ты мечтательный провинциальный парень, передвигающийся на ретро–автомобиле, ты сможешь покорить сердце московской красавицы. Главное, проявить бурную фантазию и смекалку. Именно об этом хотел рассказать режиссер видеоклипа «Москва» Виталий Николаев.

«Я "вшил" много скрытых смыслов в данный клип, как и во все свои работы. Тут есть все, что так любят наши конспирологи) А если серьезно, то клип носит чисто развлекательный характер, но, думаю, каждый может найти в нем свой смысл. Кому-то он покажется смешным, кому-то пошлым или через чур вызывающим. Каждый вправе решать сам - мы лишь сняли небольшой юмористический мини-фильм и просто наслаждались процессом съёмок» - рассказал режиссер клипа.

«С Виталием работаем уже не первый раз. Ранее уже снимали «Бармен, налей», «Укради мое сердце», «Истерика», с участием Дениса Шведова и Карины Разумовской, и клип «Москва», с участием Романа Попова. Изначально Снимать клип такого масштаба в планах не было, но было огромное желание создать шуточную историю. По приглашению режиссёра мы прилетели в Сочи и отсняли безумное количество красивых локаций (чайные поля, яхты, танцующих девушек). В итоге, мы поняли, что не хватает «изюминки на торте», поэтому решили доснять клип в Москве и добавить юмора», - поделилась певица Nataliya.

Подготовка длилась около месяца... Актерам было не просто, так как по словам съёмочной команды, были сложности с поиском локаций, некоторые трудности с логистикой, поскольку швейные машинки пришлось доставлять в фотостудию («Цех») на пятый этаж без лифта, плюс отсутствие кондиционеров и тридцатиградусная жара.

«История съёмки клипа и рождения сценария сложилась таким образом, что нам пришлось сложить некий ребус: объединить две, достаточно разные съёмки, во что-то одно целое. Большинство сценариев для клипов я пишу сам, то в данном случае мы прибегли к помощи сценариста. Основную идею про швейный цех придумана мной, а остальные комичные "хуки" – работа сценариста. Здесь и юмор, и фешн, и шутки "на грани". Для меня было важно сделать именно модную и стильную, по цветам и образам, картинку», - поделился режиссер Виталий Николаев.

Главного героя сыграл актер Роман Попов, знакомый зрителю по нашумевшему сериалу «Полицейский с Рублёвки».

«Это не первое мое участие в съемка клипах. Я взял себе за правило «сначала изучать музыкальный материал». Если он интересный и достойный, то я, конечно, соглашаюсь. Изучив эту композицию мне показалось, будет интересно поучаствовать в этом проекте. Не уверен, что эта история может быть реальной, но не нужно забывать, что мы показываем немножечко гротескную картину и видение реальность у нас не совсем такое, как, возможно, ждет зритель. Это, кстати, один из поводов согласиться на участие. Мне было комфортно работать и с партнершей, и со свей съемочной группой, потому что это профессионалы своего дела. Было легко и здорово, не считая того, что я был травмирован и передвигался подхрамывая вне кадра» - поделился актер Роман Попов.

Анастасия Хамраева: «Думаю, все в нашей жизни реально и эта история - показатель того, что может быть в жизни. Изучив сценарий, я сразу согласилась. Роман - золото, с ним очень комфортно работать»

По задумке главный герой, роль которого сыграл Роман Попов, пытается заполучить внимание понравившейся девушки Любы (Анастасии Хамраевой), одаривая её дорогими сумками, букетами цветов и поездками.

Но ответит ли она взаимностью? Готова ли московская красавица променять настоящее чувство на ненужную и фальшивую мишуру? Смотрите, как разворачивается любовная история в новом клипе «Москва»!

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