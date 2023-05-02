Ирина Ортман выпустила сольную версию песни «Жена офицера»

Накануне Дня Победы, который наша страна ежегодно отмечает 9 мая, певица Ирина Ортман презентует песню «Жена офицера». Эта композиция не новая в репертуаре артистки, ранее она стала заглавной в одноименном альбоме патриотических песен Ирины, выпущенном в 2020 году, и исполнялась в дуэте с Виктором Ортман, отцом исполнительницы и автором музыки по совместительству. Слова принадлежат перу Евгения Грачева.

«Тема патриотизма у меня началась гораздо раньше, чем случились все события в стране и в мире. Первые песни были записаны ещё 8 лет назад, мой папа и другие мои авторы всегда писали современные песни на военную тему. Поэтому упрекнуть меня в том, что я спекулирую на патриотической теме, было бы несправедливо.

Если говорить о песне «Жена офицера», то она особенная. Я посвящаю её всем жёнам, которые молятся за своих мужей, ждут их дома, берегут тепло семейного очага, растят детей и ухаживают за родителями. Россия – великая страна. В России живут великие женщины! Низкий поклон вам, мои родные, ведь я, как никто другой знаю, каково это жить в ожидании и верить только в лучшее! Берегите себя», - Ирина Ортман.

Релиз Ирины Ортман «Жена офицера» был выпущен 2 мая на Первом Музыкальном Издательстве и доступен на всех цифровых площадках.

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