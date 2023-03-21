САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Музей современного искусства Эрарта представляет выставку «Талисман в дорогу»

В мире коллекционирования антиквариата есть бессчетное количество разнообразных направлений, и каждый из собирателей придерживается своего, наиболее близкого по духу и интересам. Выставка «Талисман в дорогу» посвящена довольно редкой теме, находящейся на стыке совершенно противоположных направлений — коллекционирования предметов искусства и объектов техники.

Маскоты, талисманы, фигуры, амулеты, статуэтки, украшения — как только не называют производители, продавцы и коллекционеры эти маленькие произведения искусства, украшавшие капоты и радиаторы автомобилей на протяжении более чем полувека. Люди всегда стремились придать божественные или хотя бы антропоморфные черты предметам и устройствам, созданным для перемещения в пространстве: вспомните, как были украшены ассирийские колесницы, носы драккаров викингов и венецианские гондолы или как расписывали баллоны первых монгольфьеров. Так и феномен маскота, берущий начало в туманные и овеянные романтикой самопередвижения годы зари автомобилизма, стал поистине мировым и весьма стойким, чем-то большим, нежели эфемерная мода. В наше время эти удивительные фигурки, потеряв свое прежнее предназначение — быть украшением автомобиля, — стали объектом коллекционирования, отражающим чувства и пристрастия наших дедов и прадедов, осваивавших первые «самобеглые» авто. Маскоты можно подразделить на несколько групп: брендовые (являвшиеся эмблемой автомобильной фабрики или отдельной модели), рекламные (представляющие некий товар, производителя или даже печатное издание), официальные знаки (эмблемы автомобильных клубов и символы принадлежности к государственным структурам) и фигурки-фантазии (наиболее обширная категория, включающая самые необычные формы и сюжеты).

Из брендовых маскотов всем известны и памятны знаменитая «мерседесовская» трехлучевая звезда, хищный ягуар одноименной английской марки, романтическая леди в развевающихся одеждах от Rolls-Royce и, конечно же, самая известная накапотная фигурка советского времени — олень, украшавший «Волгу» ГАЗ-21. Не так знакомы широкой публике, но очень ценны для коллекционеров летящий аист некогда знаменитой Hispano-Suiza, Икар, исполненный в стиле ар-деко, украшавший длиннющие капоты автомобилей Isotta Fraschini, и крылатая литера В — символ английской марки Bentley.

Самой известной рекламной фигуркой, без сомнения, является Бибендум — смешной человечек, как бы составленный из автомобильных шин, — талисман французской фирмы Michelin, неизменно сопутствующий производителю автопокрышек вот уже на протяжении столетия.

К категории маскотов — официальных знаков в первую очередь относятся эмблемы автомобильных клубов, а их в первой половине ХХ века насчитывалось несколько тысяч. Членам официальных объединений автомобилистов, как правило, предоставлялись льготы при покупке топлива, смазочных материалов и запчастей, а порой и скидки в ресторанах, так что клубные эмблемы с бамперов и кузовов авто довольно быстро перекочевали на пробки радиаторов и из плоских табличек стали объемными фигурами. К этой же группе относятся знаки государственных служб и ведомств, в свое время игравших ту же роль, которую сейчас исполняют пресловутые «мигалки», «крякалки» и «специальные номера».

И, наконец, самая обширная группа накапотных фигурок, которые более уместно было бы назвать «талисманами» (а это как раз дословный перевод слова «маскот» с французского и английского языков), — маскоты-фантазии. К этой категории относят художественные статуэтки, выбор которых зависел только от воли и вкуса хозяина автомобиля. Огромное разнообразие таких талисманов отражало интересы, предпочтения и фантазии представителей всех слоев человеческого общества — от аристократов до кухарок (если, конечно, кухарка могла позволить себе автомобиль). С вдохновением и мастерством лучшие скульпторы, художники и литейщики создавали настоящие произведения искусства, некоторые из которых в наше время сводят с ума любителей антиквариата, устраивающих на крупнейших мировых аукционах настоящие баталии за возможность владеть ими.

Какие-то маскоты изготавливались крупными партиями, и владельцы машин могли приобрести их, заглянув в магазин автомобильных принадлежностей или заказав по каталогу. Они были сравнительно дешевы и, без сомнения, популярны. Другие фигурки с великой тщательностью создавались в небольших литейных мастерских, преимущественно вручную. Тиражи таких изделий, как правило, были небольшими — от нескольких десятков до нескольких сотен. На фигурках выбивался индивидуальный номер, а бывало, и общее количество. Стоили такие маскоты дорого и продавались через магазины ювелирных изделий и роскошных аксессуаров или посредством художественных галерей. Как правило, респектабельные торговые дома ежегодно выпускали иллюстрированные каталоги, где неизменно присутствовал раздел, посвященный маскотам. Рассматривая эти издания, можно почерпнуть немало ценной информации о скульпторах, производителях, а иногда и количестве выпущенных фигурок.

Если же владелец роскошного авто желал иметь в качестве украшения совсем уж уникальный шедевр, он выбирал художника, зачастую уже прославившегося в этой области, и заказывал ему изготовление единственного экземпляра, соответствующего собственным желаниям и личным вкусам. После отливки форма уничтожалась, а мастер подписывал обязательство не копировать изделие. Столь уникальные предметы встречаются на антикварном рынке чрезвычайно редко.

Мода на автомобильные маскоты более всего распространилась во Франции, поэтому абсолютное большинство художественных фигурок создано именно французскими мастерами. Франсуа Базен, Андре Беккерель, Генри Пайен — когорта талантливейших скульпторов своего времени. В Англии популярность дорогих высокохудожественных изделий была не так велика, поэтому там преобладали радиаторные орнаменты, обходившиеся дешевле. Практичные же немцы вообще не очень обращали внимания на французские нововведения, считая, по-видимому, что на экономичность и долговечность автомобиля подобные «архитектурные излишества» не влияют, и обходились брендовыми маскотами, устанавливаемыми фирмами-производителями. Заокеанская продукция также не блистала художественными достоинствами, преследуя в основном рекламные цели. Кстати, в Соединенных Штатах более, чем где-либо, имели распространение маскоты, изготовленные из низкосортных цинковых сплавов (для сравнения, в Европе фигурки, как правило, отливали из бронзы и серебрили). До нашего времени американская продукция дошла в основном в посредственном или даже плохом состоянии — материал неравномерно окислялся и давал трещины.

В дореволюционной России собственный маскот имела только одна автомобильная марка, но зато какая! Русско-Балтийский вагонный завод в Риге — пионер отечественного автомобилестроения — ставил на пробку радиатора всех своих машин (даже грузовых) двуглавого имперского орла. Это была высочайше (монаршим указом и никак иначе) дарованная привилегия, обозначавшая факт, что Русско-Балтийский завод являлся поставщиком двора Его Императорского Величества и автомобили «Руссо-Балт» имелись в царском гараже. В Советской России про фигурки вспомнили лишь перед самой Отечественной войной: на правительственном лимузине ЗиС-101 длинный капот венчало скромное, но гордое знамя с советской символикой, а более простой по статусу «эмке» (ГАЗ-М1) и вовсе досталась пробка радиатора с неким подобием флажка с литерой «М» на передней части. В послевоенную эпоху маскотами можно назвать только уже упомянутого выше знаменитого оленя да массивных медведя и зубра, возвышавшихся над моторными отсеками грузовиков Ярославского (ЯАЗ) и Минского (МАЗ) автозаводов в 50–60-е годы.

Почему же столь обширный культурный пласт и, без сомнения, развитая индустрия автомобильных маскотов так быстро сошла на нет? Мода, захватившая мир и стойко продержавшаяся почти половину столетия, к середине 50-х годов ХХ века практически угасла, а сами радиаторные фигурки из вещей ежедневного обращения перешли в разряд предметов коллекционирования.

Первый удар этому феномену нанесла, как ни странно, автомобильная промышленность. Уже к началу 40-х годов дизайн машин претерпел значительные изменения: исчезли выступающие за периметр кузова крылья, фары спрятались в корпус, а радиатор, лишившись декоративного значения, навсегда скрылся под капотом. Соответственно, пробка, на которой традиционно крепился маскот, безвозвратно канула в недра моторного отсека. Некоторое время традиция имела продолжение, и фигурки крепили прямо на переднюю часть капота или же на облицовку радиатора, однако исчезла возможность быстро менять орнамент в зависимости от желания владельца авто. С этого момента культура маскота как отражения личности хозяина практически прекратила свое существование. Второй удар, лишивший автомобили даже накапотных фигур, был нанесен уже в середине 50-х годов. Статистика несчастных случаев гласила, что при наезде на пешехода любые выступающие украшения причиняли значительные повреждения человеку, и, подчиняясь требованиям безопасности, автопроизводители «поставили крест» на теме маскотов.

До нашего времени только два крупных мировых бренда сохранили верность почти вековой традиции — Mercedes и Rolls-Royce. Причем разработчики автомобилей приняли необходимые меры для защиты пешеходов: знаменитая трехлучевая «мерседесовская» звезда крепится на шарнире и складывается при нажатии на нее, а фигурка «Дух экстаза», украшающая роскошные «роллс-ройсы», имеет механизм, при минимальном касании убирающий ее внутрь облицовки радиатора.

Прошли уже многие десятилетия с того времени, когда удивительные миниатюрные скульптуры украшали автомобили, а сами ретроавтомобили по большей части перестали существовать, но маскоты, превратившись в объект коллекционирования, до сих пор радуют глаз ценителей прекрасного.

В наши дни собирание автомобильных фигурок и эмблем — достаточно редкое увлечение, однако в мире насчитывается не одна тысяча владельцев крупных коллекций. Ведущие автомобильные музеи также показывают в своих экспозициях автомобильные маскоты, отдавая дань этой необычной теме, лежащей на стыке искусства и техники.

Выставка работает с 23 марта по 23 июля 2023 года.

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