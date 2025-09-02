Брэндон Ховард выступит на «Интервидении» с песней We Are Champions

Американский певец, продюсер и наследник великой музыкальной династии Брэндон Ховард (Б. Ховард) будет покорять Международный музыкальный конкурс «Интервидение» с композицией We Are Champions.

Американский музыкант выступил не только в качестве исполнителя, но и приложил усилия к созданию песни: он является автором музыки и соавтором текста вместе с Итаном Кёртисом, Джонни Кейсером и Робертом Заррилли.

Как подчеркивает сам артист, композиция We Are Champions знаменует начало новой главы в его творчестве. Ее ключевой посыл – «мы чемпионы» – повторяется в припеве как мантра, заряжающая силой и уверенностью. «Это зажигательный гимн, созданный для стадионов, фестивалей и всемирного единения», – прокомментировал Брэндон Ховард.

Сингл сочетает в себе все черты фирменного стиля исполнителя, включая вдохновляющую энергетику прогрессивного хауса, масштабный вокал и фестивальный продакшен. Трек воспевает стойкость, триумф и единство, вновь подтверждая статус Брэндона Ховарда как одного из ведущих голосов новой эры мировой поп-музыки.

В этом году в Международном музыкальном конкурсе «Интервидение» примут участие 23 государства, включая страны БРИКС, СНГ, Латинской Америки, Ближнего Востока и США. Финал конкурса состоится на площадке «Live Арена» в Москве.