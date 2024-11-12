БЕЛГРАД (Сербия): в Национальном театре премьера – «Мастер и Маргарита» по роману Михаила Булгакова

«Рукописи не горят. Рукописи горят, как пьесы, как все, что делает человек, — все сгорает. «Мастер и Маргарита» — это произведение, в котором, с одной стороны, невозможно не задуматься о своем существовании в определенный исторический момент, здесь и сейчас, а с другой стороны, оно заставляет сосредоточиться на некоторых важных, более глубоких вопросах человеческого существования. Любовь тоже сгорает на костре», — говорит режиссер Андраш Урбан.

Это будет всего лишь вторая постановка «Мастера и Маргариты» в Национальном театре Белграда. На данный момент первая и единственная постановка была поставлена в 1982 году. Сочетание сатиры, фэнтези, гротеска, интеллектуальной прозы – всё это присутствует в романе наравне с поиском ответов на великие вопросы сегодняшнего дня. Литературная обработка романа была сделана Катей Джармати, режиссёром выступил Андраш Урбан – мастер с сильным авторским чутьём и постоянным переосмыслением реальности, в которой мы живём и наших взглядов на неё.

Мы создали нашу историю почти со всеми элементами цельного текста, адаптировав ее к нашим сценическим условиям. Мы верим в то, что театр-это пространство настоящего, мы избегаем исторического подхода, потому что эта история очень близка и нам, – подчеркнула Катя Джармати.

Марина АБРАМОВА, по материалам пресс-службы театра