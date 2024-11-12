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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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БЕЛГРАД (Сербия): в Национальном театре премьера – «Мастер и Маргарита» по роману Михаила Булгакова

editor
By editor
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мастер и маргарита - белград
Фото предоставлено пресс-службой Национального театра Белграда

«Рукописи не горят. Рукописи горят, как пьесы, как все, что делает человек, — все сгорает. «Мастер и Маргарита» — это произведение, в котором, с одной стороны, невозможно не задуматься о своем существовании в определенный исторический момент, здесь и сейчас, а с другой стороны, оно заставляет сосредоточиться на некоторых важных, более глубоких вопросах человеческого существования. Любовь тоже сгорает на костре», — говорит режиссер Андраш Урбан.

Это будет всего лишь вторая постановка «Мастера и Маргариты» в Национальном театре Белграда. На данный момент первая и единственная постановка была поставлена в 1982 году. Сочетание сатиры, фэнтези, гротеска, интеллектуальной прозы – всё это присутствует в романе наравне с поиском ответов на великие вопросы сегодняшнего дня. Литературная обработка романа была сделана Катей Джармати, режиссёром выступил Андраш Урбан – мастер с сильным авторским чутьём и постоянным переосмыслением реальности, в которой мы живём и наших взглядов на неё.

Мы создали нашу историю почти со всеми элементами цельного текста, адаптировав ее к нашим сценическим условиям. Мы верим в то, что театр-это пространство настоящего, мы избегаем исторического подхода, потому что эта история очень близка и нам, – подчеркнула Катя Джармати.

Марина АБРАМОВА, по материалам пресс-службы театра

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