Фильм «Лгунья» получил премию Ханойского международного кинофестиваля

Российский фильм «Лгунья» получил премию The Asian Film Commissions Network (AFCNet) Award (премию сети азиатских кинокомиссий) на 7-ом Ханойском международном кинофестивале HANIFF, который проходил с по 7 по 11 ноября в Ханое (Вьетнам).

Картина участвовала в основном конкурсе полнометражных фильмов. Приз получили режиссер драмеди Юлия Трофимова и продюсер Катерина Михайлова.

Драмеди «Лгунья» производства «ВЕГА Фильм» – обладатель «Серебряного Святого Георгия» в конкурсе «Русские премьеры» 46-го Московского международного кинофестиваля ММКФ. Фильм рассказывает историю 17-летней Евы, чья жизнь, по ее мнению, скучна и неинтересна. Но все меняется, когда она обвиняет известного в прошлом певца в сексуальном домогательстве и превращается в национальную героиню – «девочку, не побоявшуюся сказать правду».

Также в рамках внеконкурсной программы World Cinema Panorama Ханойского кинофестиваля была показана еще одна российская картина – семейный приключенческий фильм «Мухадракон» режиссера Татьяны Колгановой.

Участие российских фильмов в кинофестивале HANIFF было организовано РОСКИНО при поддержке Минкультуры России: компания предоставила фильмы для рассмотрения организаторам фестиваля.