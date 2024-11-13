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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Фильм «Лгунья» получил премию Ханойского международного кинофестиваля

editor
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ханой - премия за фильм лгунья
Фильм «Лгунья» получил награду на 7-м Ханойском международном кинофестивале HANIFF. Фото © пресс-служба РОСКИНО

Российский фильм «Лгунья» получил премию The Asian Film Commissions Network (AFCNet) Award (премию сети азиатских кинокомиссий) на 7-ом Ханойском международном кинофестивале HANIFF, который проходил с по 7 по 11 ноября в Ханое (Вьетнам).

Картина участвовала в основном конкурсе полнометражных фильмов. Приз получили режиссер драмеди Юлия Трофимова и продюсер Катерина Михайлова.

Драмеди «Лгунья» производства «ВЕГА Фильм» – обладатель «Серебряного Святого Георгия» в конкурсе «Русские премьеры» 46-го Московского международного кинофестиваля ММКФ. Фильм рассказывает историю 17-летней Евы, чья жизнь, по ее мнению, скучна и неинтересна. Но все меняется, когда она обвиняет известного в прошлом певца в сексуальном домогательстве и превращается в национальную героиню – «девочку, не побоявшуюся сказать правду».

Также в рамках внеконкурсной программы World Cinema Panorama Ханойского кинофестиваля была показана еще одна российская картина – семейный приключенческий фильм «Мухадракон» режиссера Татьяны Колгановой.

Участие российских фильмов в кинофестивале HANIFF было организовано РОСКИНО при поддержке Минкультуры России: компания предоставила фильмы для рассмотрения организаторам фестиваля.

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