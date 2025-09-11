Участник от Индии Раухан Малик выступит на «Интервидении» с песней «Любовь»

Для Международного музыкального конкурса «Интервидение» кашмирский певец, продюсер и композитор Раухан Малик представляет свою конкурсную композицию «Любовь» (Ishq). Проникновенная баллада призвана покорить как строгое профессиональное жюри, так и многомиллионную публику проекта.

«Любовь» – это поэтическая поп-баллада, изображающая высокое чувство как мистическую и преобразующую силу, где слова сами вдыхают жизнь в эмоции. Песня разворачивается как интимный диалог, состоящий из самых простых выражений, которые становятся мощными метафорами эмоциональной близости, комфорта и глубокой привязанности.

Эта мистическая и преобразующая сила песни уже нашла отклик у миллионов слушателей: более 300 млн прослушиваний на одном из музыкальных стриминговых сервисов и свыше 3 млрд просмотров. Стоит отметить, что сингл вышел в мае 2024 года в составе проекта Lost; Found и был представлен в формате музыкального фильма ISHQ, съёмки которого прошли в Кашмире.

Как отметил сам исполнитель, в песне язык становится инструментом, который не просто описывает чувство, но и создаёт его.

«В музыкальном плане песня «Любовь» сочетает в себе элементы современного поп-рока с тонкими кашмирскими народными мотивами. Это больше чем композиция. Это частичка моей души, моего культурного кода и языка. В ней я попытался выразить универсальную, но такую мистическую силу любви, которая способна творить миры одним лишь словом. Результатом стала проникновенная, вневременная баллада, отражающая всю глубину преданности и силу любви, способную формировать судьбу. Я верю, что язык сердца понятен без перевода, и очень надеюсь, что эта баллада найдёт отклик в сердцах людей по всему миру», – пояснил Раухан Малик.

По мере развития куплетов лирика переходит от нежных действий к трансформации внутренних состояний: печаль стирается, беспокойство превращается в покой, а сами слова формируют реальность.