Белорусское кино завоевывает международное признание

Беларусь с огромным успехом представила своё кино на седьмом международном кинофестивале ECG Film Festival, который проходил с 22 по 27 мая в Лондоне, в кинотеатре Lumiere Romford. В мероприятии приняли участие фильмы из 23 стран, и белорусские работы получили особое признание.

Фестиваль был торжественно открыт премьерным показом белорусского фильма «Чёрный замок» режиссёра Кирилла Кузина, снятого по одноимённому роману Владимира Короткевича. Картина сразу задала тон фестивалю, сочетая в себе элементы исторической драмы, мистики и культурной глубины. Работа была позже удостоена специальной награды в категории «Вклад в киноискусство» (Contribution to Film Art).

26 мая прошёл конкурсный показ второй белорусской ленты — анимационного фильма «Песнь Сирин» режиссёра Елены Туровой, который завоевал первое место в категории анимации.

Фильмы были представлены при активной поддержке Посольства Республики Беларусь в Великобритании, а награды от имени творческих команд получил Временный поверенный Дмитрий Козловский, что стало ярким примером эффективного культурного сотрудничества и дипломатии через искусство.

Член жюри Анастасия Калиновская отметили высокий художественный уровень и оригинальность работ:

«Белорусские фильмы произвели сильное впечатление. Анимация Туровой очаровывает визуальной поэтикой, а «Чёрный замок» демонстрирует глубокую связь с историей и литературой страны. Это по-настоящему зрелое кино, которое заслуживает международного признания».

Участие Беларуси на ECG Film Festival стало знаковым событием, подтвердив, что национальное кино не только достойно мировых экранов, но и способно формировать культурный диалог на глобальном уровне.