Джо Линн Тёрнер войдет в состав Международного профессионального жюри «Интервидения»

Джо Линн Тернер. Фото © Agata Nigrovskaya. Предоставлено пресс-службой «Интервидения»
Джо Линн Тернер. Фото © Agata Nigrovskaya. Предоставлено пресс-службой «Интервидения»

Представителем США в Международном профессиональном жюри Международного музыкального конкурса «Интервидение» станет легенда рок-н-ролла, культовый хард-рок и хеви-метал вокалист Джо Линн Тёрнер.

Творческая карьера «человека с золотым голосом», как называют Тёрнера в музыкальном мире, насчитывает почти 50 лет. И за это время он участвовал в создании более 60 продаваемых альбомов с хитами, которые знают почитатели рок-музыки во всём мире. Тёрнер записывался и гастролировал с такими мастерами сцены, как Элис Купер, Билли Джоэл, Шер, Майкл Болтон, Глен Хьюз и многими другими.

С именем Джо Линна Тёрнера связаны истории групп Rainbow и Deep Purple. По приглашению своего друга, выдающегося гитариста Ричи Блэкмора, Тёрнер много лет был вокалистом в этих легендарных коллективах.

Благодаря союзу Блэкмора и Тёрнера Rainbow стали популярны в США и во всем мире. Композиция Stone Cold стала первым хитом группы, а три альбома: Difficult to Cure, Straight Between the Eyes и Bent Out of Shape – долгое время не покидали вершины музыкальных хит-парадов. Итогом же сотрудничества с Deep Purple стала пластинка DP – Slaves And Masters – единственная с вокалом Джо Линн Тёрнера. По признанию Ричи Блэкмора, Slaves And Masters входит в топ-3 его любимых альбомов.

Для всех поклонников жанра имя Джо Линна Тёрнера – это хиты, тяжелые гитарные рифы и невероятная энергетика, которой он с удовольствием делится с поклонниками. Джо Линн Тёрнер и сегодня продолжает восхищать своими вокальными партиями, новыми песнями и любовью к песням, которые сделали его признанным мастером рок-н-ролла.

