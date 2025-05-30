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Музей музыки представляет выставку «Чайковский. Счастье быть артистом» в Русских домах европейских столиц

editor
By editor
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петр ильич чайковский
Изображение: permopera.ru

Музей музыки представляет наследие одного из самых ярких отечественных композиторов Петра Чайковского в нескольких европейских столицах. Выставка открыта в Риме, далее, открытия пройдут в Париже, Люксембурге, Брюсселе.

«Выставка расскажет о композиторе в аспекте, который он сам для себя считал особенно значимым, — служение стране и обществу своим талантом», — рассказал на фестивале «Интермузей» генеральный директор Российского национального музея музыки, заслуженный деятель искусств РФ, член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству Михаил Брызгалов.

Выставка охватывает примерно 30-летний период жизни Чайковского, от первых шагов на пути профессионального обучения музыке до последнего концерта, в программе которого впервые прозвучала его Шестая симфония («Патетическая»). Десять разделов выставки отражают основные вехи жизненного пути музыканта и приоритетные направления его творчества на каждом этапе. Посетители познакомятся и с известными эпизодами, связанными с созданием опер «Евгений Онегин» и «Пиковая дама», балетов «Лебединое озеро» и «Щелкунчик», Первого фортепианного концерта, цикла «Времена года», и с теми, которые традиционно остаются на втором плане.

Впервые крупным планом будут показаны подготовка и проведение первого авторского концерта Чайковского в Москве в марте 1871 года, ставшего важным событием творческой биографии композитора. Экспонатный ряд составляют материалы из фондов Музея музыки — авторские рукописи произведений Чайковского, его письма, экземпляры прижизненных изданий сочинений, фотографии героя выставки и людей, сыгравших в его жизни важную роль, документы, программы концертов.

С помощью QR-кодов можно будет прослушать фондовые записи известных произведений композитора.

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