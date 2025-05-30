Музей музыки представил выставки в Республике Беларусь

28 мая в Минске состоялось открытие сразу двух выставок Российского национального музея музыки.

В Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны в рамках открытия выставки Музея музыки «Этот день мы приближали…» к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.) состоялась лекция-презентация, которую представил генеральный директор Музея музыки Михаил Брызгалов.

«Выставка рассказывает о роли музыки в период Великой Отечественной войны, о самоотверженной работе советских музыкантов, о разнообразной и насыщенной музыкальной жизни военного времени, о хорошо знакомых и малоизвестных именах, мелодиях, произведениях, которые были созданы в годы войны и по её окончании», — отметил генеральный директор Музея музыки, заслуженный деятель искусств РФ, член Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству, член Общественной палаты РФ Михаил Брызгалов.

Дополнят выставку предметы из фондов Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны: музыкальные инструменты, нотные листы, фотографии участников агитбригад, выступавших в партизанских отрядах и многое другое.

«Примечательно, что выставка совместно с Российским национальным музеем музыки открывается в рамках нашего VI Национального форума «Музеи Беларуси», который в этом году посвящен 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне», — отметил директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, заслуженный артист Республики Беларусь Владимир Воропаев.

С приветственным словом выступили: ректор Белорусской государственной академии музыки Елена Куракина и директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, заслуженный артист Республики Беларусь Владимир Воропаев.

В рамках открытия выставки состоялись выступления студентов Белорусской государственной академии музыки.

В этот же день состоялось открытие еще одной выставки Музея музыки «Чайковский. Счастье быть артистом» в Национальном историческом музее Республики Беларусь.