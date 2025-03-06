Бенефис Саши Бортич, дебют Карины Чувиковой и звездные гости на премьере драмеди «Между нами химия»

Премьера нового проекта онлайн-кинотеатра Wink.ru «Между нами химия» прошла в столичном кинотеатре «Октябрь» 5 марта. Драмеди рассказывает историю матери-одиночки, которая, столкнувшись с тяжелым заболеванием, вынуждена резко изменить свою жизнь и начать поиски мужа. Главные роли в сериале исполнили Саша Бортич и Никита Ефремов. Режиссер и автор сценария — выпускница школы кино «Индустрия» Карина Чувикова.

Перед премьерным показом новый сериал зрителям представили генеральный директор онлайн-кинотеатра Wink.ru Антон Володькин, генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский, генеральный директор компании «НМГ Студия» Дмитрий Табарчук, продюсеры кинокомпании «Водород» Михаил Врубель и Александр Андрющенко, режиссер сериала Карина Чувикова и актеры проекта Саша Бортич, Евгений Сангаджиев, Антон Филипенко, Кузьма Котрелев, Нелли Уварова, Павел Ворожцов, Илья Лыков.

Среди гостей вечера были замечены Аврора, Аглая Тарасова, Ника Жукова, Григорий Дудник, Анастасия Уколова, Дарья Руденок, Анна Цуканова-Котт, Анфиса Черных, Елена Николаева, Матвей Лыков, Александра Розовская, Софья Аржаных, Влад Ценев, Ася Резник, Дарья Верещагина, Константин Плотников, Григорий Верник, Стас Круглицкий, Мария Лисовая и другие.

«Изначально проект назывался «Пока смерть не разлучит нас», но мы совместно решили, что он должен быть более оптимистичным. Тем не менее слово «химия» в новом названии имеет два значения. Не буду раскрывать подробности — зритель все поймет, посмотрев сериал. Мне кажется, получился прекрасный проект. Поздравляю команду с премьерой и режиссера Карину Чувикову с таким ярким дебютом», — отметил генеральный директор онлайн-кинотеатра Wink.ru Антон Володькин.

Режиссер проекта Карина Чувикова в мире кино не так давно. Она работала управляющей универмага в Санкт-Петербурге, но решила кардинально изменить свою жизнь и поступила учиться в школу кино «Индустрия». Сериал «Между нами химия» — ее дебютный проект, который сразу встретил успех. Впервые драмеди было показано на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон» в сентябре 2024 года. Саша Бортич получила приз за главную женскую роль, а Карину Чувикову назвали открытием фестиваля.

«Во время работы над проектом у нас сложилась обалденная команда, я чувствовала постоянную поддержку. Было полтора года написания сценария, 34 смены кайфа и ни одного дня работы. Я хочу выразить огромную благодарность всем причастным и очень надеюсь, что для вас этот просмотр будет приятным», — поделилась Карина Чувикова.

«Спасибо продюсерам, которые поверили, что мне эта роль по силам. Спасибо сценаристам за текст кристальной чистоты, в котором не хотелось ничего менять. Моя героиня в этом проекте не похожа ни на одного из персонажей, которых доводилось играть, и мне кажется, что во всех своих состояниях она получилась очень достоверной. Главная мысль сегодняшнего просмотра и всего проекта для меня — любовь сильнее страха и любовь сильнее всего», — призналась исполнительница главной роли Саша Бортич.

Сериал «Между нами химия» пополнит линейку Wink Originals («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Комбинация», «Ландыши. Такая нежная любовь», «Фишер» и другие), а его телепремьера состоится на СТС. За производство отвечает кинокомпания «Водород» при поддержке «НМГ Студии» и Института развития интернета (АНО «ИРИ»).