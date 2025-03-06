Круглый стол, посвящённый перспективам и задачам коллекционирования прошёл в Москве

4 марта в Центре современного искусства Винзавод состоялся совместный круглый стол Научного совета РАН «История мировой культуры» и ЦСИ Винзавод, посвященный обсуждению задач, вызовов и перспектив коллекционирования современности.

Выступления спикеров раскрыли различные аспекты сотрудничества музеев и коллекционеров. Участники круглого стола обменялись опытом, обсудили роль коллекционера в индустрии современного искусства, обозначили проблемы взаимодействия музеев и частных коллекций.

Михаил Пиотровский, председатель Научного совета РАН «История мировой культуры», академик РАН, генеральный директор Эрмитажа

О коллекционировании и музеях:

«Психология коллекционера и музейного хранителя — это две стороны одной жадности. Коллекционер стремится собрать, найти, ощутить триумф обладания, а музей — разложить по полочкам, систематизировать и сохранить. Но без коллекционеров музеи бы не пополнялись».

О взаимодействии музеев и частных коллекционеров:

«Во всем мире музеи существуют благодаря коллекционерам. Но чем старее искусство, тем сложнее ситуация. Антикварный рынок находится под пристальным контролем, и сегодня частные коллекционеры оказываются под ударом. Однако именно они часто спасают уникальные вещи, которые могли бы исчезнуть».

О традиционном благотворительном приеме в Эрмитаже:

«В этом году благотворительный гала-прием Эрмитажа будет посвящен коллекционерам, и, в первую очередь, приглашаются коллекционеры».

Софья Троценко, основательница Центра современного искусства Винзавод

О поддержке молодых художников:

«Коллекционирование — это не просто про владение, это про участие в системе искусства. Мы видим, как за последние 17 лет в России появилось в несколько раз больше художников. Это не случайно — новые институции, фонды, программы поддержки помогают системе становиться устойчивее».

О роли галерей и коллекционеров:

«Галереи были и остаются главными продюсерами современного искусства. Именно они первыми работают с художниками, помогают им развиваться. А коллекционеры — те, кто поддерживает их своим вниманием и инвестициями».

Ирина Седых, коллекционер, председатель попечительского совета благотворительного фонда «ОМК-Участие», организатор «Выкса-фестиваля»

О влиянии коллекционирования на город:

«Коллекционирование — это не только про частные собрания, но и про развитие городской среды. В Выксе мы создаем коллекцию современного искусства прямо в пространстве города. Это меняет восприятие места, его жителей и даже помогает привлекать новых людей».

О социальном эффекте искусства:

«Современное искусство может менять сознание. Когда в индустриальном городе появляются муралы, скульптуры и арт-резиденции, меняется атмосфера, появляется чувство гордости за свое место».

О создании нового музея «Шухов-парк»:

«Наш музей в парке — это новый взгляд на прогресс через металл. Он предложит сменяемые экспозиции, создавая бесконечные возможности для интерпретации. Мы формируем открытую коллекцию, где можно не только увидеть, но и прикоснуться к процессам металлургии — от литейных ковшей до инсталляций под открытым небом. Будущий парк изменит город, став точкой притяжения для всех, кто хочет почувствовать искусство металла в новом контексте».

Наталия Опалева, основательница Музея AZ в Москве

О частных музеях и их миссии:

«Когда-то искусство 1960-х было вытеснено из государственных музеев. Сегодня с современным искусством происходит похожая ситуация. Частные коллекционеры и музеи — это те, кто может сохранить целые пласты истории искусства».

О будущем частных коллекций:

«Частные коллекции – это не только личные собрания. Важно думать о будущем — как они будут существовать через 50-100 лет, какие произведения станут частью национального наследия».

Марина Шульц, заведующая отделом современного искусства Эрмитажа

О формировании музейных коллекций:

«Музей — это не просто хранилище искусства, это учебник, который постоянно дописывается. Коллекция должна включать современное искусство, чтобы посетители могли видеть, как оно развивается».

О взаимодействии музеев и коллекционеров:

«Эрмитажу не хватает многих знаковых имен XX века — Джакометти, Бэкона, Уорхола. Но эти работы есть в частных коллекциях. Нам нужно выстраивать партнерство между музеями и коллекционерами, чтобы делать искусство доступным широкой аудитории».

Сергей Попов, основатель галереи pop/off/art

О роли галерей в системе искусства:

«Галереи — это не просто выставочные пространства, а связующее звено между художниками, коллекционерами и музеями. Они делают первичный отбор, помогают художникам стать заметными и формируют рынок искусства».

О важности коллекционирования:

«Коллекционеры — это люди, которые на самом деле создают историю искусства. Если сегодня произведение не окажется в коллекции, есть риск, что оно исчезнет для будущего».

В дискуссии «Коллекционирование как явление современной культуры» приняли участие: