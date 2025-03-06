Объекты ВДНХ, созданные женщинами-архитекторами

Неоценимый вклад в создание Главной выставки страны внесли талантливые представительницы прекрасного пола. В честь Международного женского дня ВДНХ рассказывает об объектах Выставки, построенных по проектам женщин-архитекторов. В их числе: павильон № 27 «Физкультура и спорт», построенный по проекту Ф. Белостоцкой, павильон № 62 «Строительные материалы» ― по проекту Р. Обориной, павильон «Семена» авторства З. Арзамасовой и Т. Петровой.

За более чем 80-летнюю историю ВДНХ представительницы прекрасного пола внесли значительный вклад в создание Главной выставки страны. В честь Международного женского дня ВДНХ рассказывает о павильонах, построенных по проектам женщин-архитекторов.

Павильон № 27 «Физкультура и спорт» был построен по проекту архитектора Фаины Белостоцкой в 1940 году. Изначально здание предназначалось для экспозиции Международной организации помощи борцам революции. В плане он имеет форму звезды: как здание Центрального театра Красной армии и наземный вестибюль станции метро «Арбатская». Также Фаина Белостоцкая спроектировала один из первых павильонов ВСХВ — «Главмясо», который был возведен к открытию Выставки в 1939 году.

К открытию Выставки в 1954 году был построен павильон № 62 «Строительные материалы» (сейчас здесь расположен Международный Центр Балета). Над проектом работала советский архитектор Раиса Оборина. Здание представляет собой прямоугольный центральный объем, возвышающийся над одноэтажным строением — стилобатом. Он облицован прессованным граненым стеклом дымчатого цвета, который снаружи создает эффект прочного металлического покрытия. Верхняя часть центрального объема покрыта лепным фризом, изображающим гирлянды цветов.

В 1973 году по проекту архитекторов Зои Арзамасовой и Татьяны Петровой был построен павильон «Семена» (павильон № 7 «Союзмультпарк»). Здание выполнено в стиле модернизма и облицовано светлым естественным камнем. При его создании авторы стремились к синтезу природы и архитектуры. Конструкция позволяла регулировать тепловые, световые, воздушные, водные режимы в помещениях, чтобы семена правильно хранились.

За время существования Выставки на ней работали и другие женщины-архитекторы, художники и скульпторы. Например, Марианна Ярославская, автор «Девушки с виноградом» — скульптуры, которая украшает павильон «Главкондитер», где сегодня открыт ресторан «Московское небо». Крышу здания венчает воздушная круглая ротонда, в центре которой установлена скульптура колхозницы с корзиной фруктов. Утонченные черты лица и изящный силуэт скульптуры неизменно обращают на себя внимание посетителей ВДНХ.

Не менее поэтичные образы сумела воплотить в своем творчестве скульптор Зинаида Снигирь. В соавторстве с Николаем Розовым она создала скульптуры девушек, размещенные у входа в павильон № 44 «Кролиководство» – там встречают гостей белоснежные красавицы в рабочей одежде с кроликами на руках. Павильон, построенный в 1954 году, находится в северо-восточной части ВДНХ, за 4-м Каменским прудом. В советские годы в здании проводили кролиководческие выставки. Здесь можно было увидеть разные породы этих зверьков: венских голубых, белых великанов, ангорских, пуховых, а также кроликов пород белка и бабочка.

Один из главных символов не только ВДНХ, но и всей Москвы — скульптура «Рабочий и колхозница», автором которой является Вера Мухина. Шедевр Мухиной уже несколько десятилетий вдохновляет горожан и туристов. Эта скульптурная группа была создана Мухиной в 1937 году для Всемирной выставки в Париже и украсила временный павильон СССР, а после была установлена у Северного входа ВСХВ (первое название ВДНХ). Модель знаменитой скульптуры можно увидеть на выставке #ТретьяковкаНаВДНХ в павильоне № 1 «Центральный».

Открытие новых музейных объектов ВДНХ соответствует задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство». Выставка «#ТретьяковкаНаВДНХ» представляет собой часть собрания крупнейшего национального музея России, объединяя искусство и историю в пространстве восстановленного павильона. Данный проект подготовлен специально для павильона № 1 «Центральный».

«#ТретьяковкаНаВДНХ» стала первой художественной выставкой в пространстве, которое открылось для посетителей после масштабной реставрации в рамках программы «Возрождение ВДНХ». Здесь представлены живопись и скульптура ведущих мастеров 30‒60-х годов ХХ века, а также современных художников. В восьми выставочных залах площадью 2,5 тысячи квадратных метров можно увидеть более 30 работ.