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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Катя Лель, Ляйсан Утяшева, братья Сафроновы — премия Человек Года RB 2024 наградила лауреатов

editor
By editor
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rb2024

26 сентября на одной из самых статусных и роскошных локаций Москвы — «Villa Barvikha 135» — состоялось яркое и ожидаемое светское событие года — церемония награждения международной премии «Человек года RB-2024». Ведущими мероприятия были Анфиса Чехова и Марк Бартон.

ХVII торжественная церемония награждения премии собрала на одной площадке ярких представителей всех направлений: спортсмены, политики, эксперты, бизнесмены, звезды шоу-бизнеса — самые успешные и талантливые люди страны и ближнего зарубежья уже планируют свои луки для бесчисленных фотографий в СМИ на традиционной красной ковровой дорожке.

Основная миссия премии «Человек года» — поощрить самых достойных и успешных персон, которые заняты в разных областях бизнеса, СМИ и творчества. Участниками премии стали руководители из разных отраслей. Победителями премии стали предприниматели из различных сфер деятельности, именитые спортсмены, меценаты, деятели искусств, люди из сферы модной индустрии и шоу бизнеса. Гостей и номинантов премии ждала фееричная и невероятно яркая программа с выступлением самых популярных известных артистов.

В число лауреатов премии в 2024 году вошли:

  • Катя Лель.  Номинация: Популярная певица года.
  • Виктория Чертина.  Номинация: Человек года. Награждена за вклад в мировую Fashion-индустрию.
  • Темур Шакая и Евгений Добровольский проект DAOGRAM.  Номинация: Лучший бизнес-союз года.
  • Рамазанова Рузана Валиабдуллаховна.  Номинация: Высокий профессионализм и верность профессии.
  • Татьяна Шитова (голос Алисы).  Номинация: Голос года.
  • Абрамян Тамара Темуриевна.  Номинация: Эксперт в области цифровой психологии.
  • Ляйсан Утяшева.  Номинация: Леди года.
  • Бренд «Лошадиная Сила».  Номинация: Бренд года. Доверие и репутация.
  • Строительная компания «СтильРемСтрой». Номинация: Застройщик года.
  • Лена Катина и Дмитрий Спиридонов. Номинация: За популяризацию семейных ценностей.
  • Ольга Уколова. Номинация: Новационное судостроительство.
  • Бренд «Vera Shasherina».  Номинация: Выбор покупателя.
  • Аль-Тбахи Карина Магометовна . Номинация: Мать-героиня.
  • Бренд «Шато Двуморье» . Номинация: Лучший игристый бренд года.
  • Братья Сафроновы. Номинация:  Лучшие артисты-иллюзионисты России.
  • Кондитеры Марина Синицкая и Максим Синицкий. Номаинация: ТОП-кондитеры года .

Организатором мероприятия выступает продюсерский центр «Royal Birds».

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