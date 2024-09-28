Катя Лель, Ляйсан Утяшева, братья Сафроновы — премия Человек Года RB 2024 наградила лауреатов

26 сентября на одной из самых статусных и роскошных локаций Москвы — «Villa Barvikha 135» — состоялось яркое и ожидаемое светское событие года — церемония награждения международной премии «Человек года RB-2024». Ведущими мероприятия были Анфиса Чехова и Марк Бартон.

ХVII торжественная церемония награждения премии собрала на одной площадке ярких представителей всех направлений: спортсмены, политики, эксперты, бизнесмены, звезды шоу-бизнеса — самые успешные и талантливые люди страны и ближнего зарубежья уже планируют свои луки для бесчисленных фотографий в СМИ на традиционной красной ковровой дорожке.

Основная миссия премии «Человек года» — поощрить самых достойных и успешных персон, которые заняты в разных областях бизнеса, СМИ и творчества. Участниками премии стали руководители из разных отраслей. Победителями премии стали предприниматели из различных сфер деятельности, именитые спортсмены, меценаты, деятели искусств, люди из сферы модной индустрии и шоу бизнеса. Гостей и номинантов премии ждала фееричная и невероятно яркая программа с выступлением самых популярных известных артистов.

В число лауреатов премии в 2024 году вошли:

Катя Лель. Номинация: Популярная певица года.

Виктория Чертина. Номинация: Человек года. Награждена за вклад в мировую Fashion-индустрию.

Темур Шакая и Евгений Добровольский проект DAOGRAM. Номинация: Лучший бизнес-союз года.

Рамазанова Рузана Валиабдуллаховна. Номинация: Высокий профессионализм и верность профессии.

Татьяна Шитова (голос Алисы). Номинация: Голос года.

Абрамян Тамара Темуриевна. Номинация: Эксперт в области цифровой психологии.

Ляйсан Утяшева. Номинация: Леди года.

Бренд «Лошадиная Сила». Номинация: Бренд года. Доверие и репутация.

Строительная компания «СтильРемСтрой». Номинация: Застройщик года.

Лена Катина и Дмитрий Спиридонов. Номинация: За популяризацию семейных ценностей.

Ольга Уколова. Номинация: Новационное судостроительство.

Бренд «Vera Shasherina». Номинация: Выбор покупателя.

Аль-Тбахи Карина Магометовна . Номинация: Мать-героиня.

Бренд «Шато Двуморье» . Номинация: Лучший игристый бренд года.

Братья Сафроновы. Номинация: Лучшие артисты-иллюзионисты России.

Кондитеры Марина Синицкая и Максим Синицкий. Номаинация: ТОП-кондитеры года .

Организатором мероприятия выступает продюсерский центр «Royal Birds».