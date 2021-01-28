«Бенуа де ла Данс. Страницы истории». Новый проект!

Фестиваль мирового балета «Бенуа де ла Данс» продолжает транслировать в Интернете фрагменты архивных записей своих гала-концертов на Исторической сцене Большого театра России. Следующие два выпуска подготовлены на основе номеров, представленных на гала 2019 год.

Новый проект Фестиваля, получивший название «БЕНУА ДЕ ЛА ДАНС. СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ», был успешно запущен в июле прошлого года. На официальном YouTube-канале события регулярно проходят 48-часовые трансляции фрагментов архивных записей гала-концертов Фестиваля 2015-2019 гг на Исторической сцене Большого театра России. Записи предоставлены Центром Бенуа. Бенуа де ла Данс благодарит всех участников за разрешение на безвозмездное использование этих видеоматериалов. Все программы подготовлены при поддержке Министерства Культуры РФ и в сотрудничестве с Большим театром России.

Программа

Выпуск XXI. Начало показа: пятница, 29 января, 19.00, время московское (16.00 – Лондон, 11.00 – Нью-Йорк). Доступ в течение 48 часов.

С.Прокофьев, дуэт из балета «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА», хореография НАЧО ДУАТО (лауреата Бенуа де ла Данс). Исполняют: солистка Берлинского государственного балета

ЭЛИЗА КАРРИЛЬО КАБРЕРА (лауреат Бенуа де ла Данс) и солист Михайловского театра ИВАН ЗАЙЦЕВ;

«ДЕГУНИНО» на музыку А.Кнайфеля, хореография МАРКОСА МОРАУ. Исполняет МАРИЯ КОЧЕТКОВА (дипломант Бенуа де ла Данс, лауреат Приза Бенуа-Мясин);

Адажиетто (IV часть) из балета «ПЯТАЯ СИМФОНИЯ ГУСТАВА МАЛЕРА» на музыку Г. Малера, хореография, костюмы и концепция света ДЖОНА НОЙМАЙЕРА (лауреата Бенуа де ла Данс). Исполняют солисты Гамбургского балета: АННА ЛАУДЕРЕ (лауреат Приза Бенуа-Мясин) и ЭДВИН РЕВАЗОВ.

Выпуск XXII. Начало показа: пятница, 5 февраля, 19.00, время московское (16.00 – Лондон, 11.00 – Нью-Йорк). Доступ в течение 48 часов.

Дуэт из балета «СОТВОРЕНИЕ МИРА» на музыку Й. Гайдна, хореография УВЕ ШОЛЬЦА. Исполняют солисты Берлинского государственного балета ЭЛИЗА КАРРИЛЬО КАБРЕРА (лауреат Бенуа де ла Данс) и МИХАИЛ КАНИСКИН;

«ОГНЕДЫШАЩИЙ» на музыку Л. Эйнауди, хореография КАТАРЖИНЫ КОЗЕЛЬСКОЙ. Исполняет солист Национального балета Нидерландов ДАНИЭЛЬ КАМАРГО (дипломант Бенуа де ла Данс);

Дуэт из III акта балета «ДАМА С КАМЕЛИЯМИ» на музыку Ф. Шопена, хореография ДЖОНА НОЙМАЙЕРА (лауреата Бенуа де ла Данс). Исполняют: солистка Парижской национальной оперы АМАНДИН АЛЬБИССОН (дипломант Бенуа де ла Данс) и солист Гамбургского балета ЭДВИН РЕВАЗОВ.

Показы пройдут на YouTube-канале Фестиваля: https://www.youtube.com/c/BenoisdelaDanse

Возрастная категория: 16+

Фото предоставлены Оргкомитетом фестиваля «Бенуа де ла Данс», фотографы – М. ЛОГВИНОВ, Е. ПУШКИНА

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