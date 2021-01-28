Выставка японского художника Кавати Сэйко «Полет над Хокусаем» открывается в Музее Востока

5 февраля 2021 года Государственный музей Востока представляет выставку знаменитого современного японского художника Кавати Сэйко «Полет над Хокусаем». На выставке будет экспонировано около 20 гравюр живописца разного периода, начиная с 1980-х годов и заканчивая серединой 2000-х. В рамках выставки будут показаны листы из серий «Полет над Хокусаем», «Полет над Токио», «Величественный» («Кацура»), «Золотое пространство» и другие, а также известный триптих 2004 г. «Поэма о Вселенной» («Poem of the Universe»), имеющий и другое название – Кисётэнкэцу (起承転).

Кавати Сэйко родился в г. Уэнохара префектуры Яманаси в 1948 году. Окончил отделение масляной живописи Университета искусств Тама в Токио (1973 г.). В 1985 г. благодаря программе Агентства по делам культуры Японии Кавати получил возможность в течение года обучаться в Колумбийском университете в Нью-Йорке (США).

Первое признание Кавати получил в возрасте 22 лет. Будучи студентом Университета искусств Тама, он был удостоен особого приза для начинающих художников на 38-й Выставке Ассоциации печатной графики Японии. В это время Кавати активно экспериментировал с различными графическими техниками, работал с шелкографией, литографией и даже коллажем. После завоевания Гран-при на 44-й Выставке Ассоциации печатной графики Японии он почти полностью сконцентрировал свое внимание на ксилографии.

Кавати Сэйко относится к числу тех немногих современных японских художников, которые не только сохраняют, но и развивают искусство ксилографии, традиционного и без преувеличения самого известного вида японской печатной графики. По его словам, именно в гравюре на дереве он нашел средство лучшего самовыражения, способ ответить на волнующие вопросы «Кто есть я?» и «Что представляет собой общество, в котором я живу?». Моменты стресса, тревоги, беспокойства, страха, которые испытывает человек в современном обществе, обусловливают не только особое внимание художника к фактуре деревянной доски, текстуре и цвету бумаги. Вопреки традиционному порядку печати, когда сначала на бумаге воспроизводится чёрный контур с «ключевой» доски, а затем последовательно и все остальные цвета (итоговое количество досок соответствует количеству используемых художником цветов), Кавати печатает черный контур в последнюю очередь, накладывая его поверх цвета и придавая тем самым резкость и нервозность всей композиции.

Кавати основывается на достижениях классической гравюры на дереве укиё-э, подчас даже заимствует известные образы. Так, в представленных на выставке листах из серий «Полет над Хокусаем» или «Золотое пространство», мы видим знаменитую «Большую волну в Канагава» Кацусики Хокусая. Известные объекты и памятники архитектуры также становятся «героями» его работ, как, например, императорская вилла Кацура в виде обломков и здание Токийского муниципалитета, зависшие в безвоздушном космическом пространстве. На многих работах мы видим летящих петухов. Они появились в самых ранних произведениях Кавати и стали своего рода его визитной карточкой. Не способные летать в природе, эти птицы в спешке и тревоге пролетают под грозящей обрушиться на них гигантской волной или массивными балками. Петухи Кавати — это метафора человеческих страхов перед неконтролируемыми силами современного общества.

С конца 1970-х годов Кавати Сэйко регулярно выставляется и получает призы на различных международных форумах. Его работы находятся в собрании Национального Музея Современного Искусства (Токио), Британского Музея (Лондон), Библиотеки Конгресса (Вашингтон), ГМИИ им. Пушкина (Москва), Государственного музея Востока (Москва) и других музеев.

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