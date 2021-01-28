В Музее ВДНХ покажут неофициальную хронику Выставки

В Музее ВДНХ открылась временная выставка «Внештатный» взгляд штатного фотографа». На ней представлены кадры 1950–1960-х годов, на которых запечатлены моменты из повседневной жизни Главной выставки страны. Экспозиция с живыми эмоциями посетителей Выставки тех лет и редкими, необычными ракурсами известных нам павильонов будет доступна до 1 августа. Вход — по билетам в музей и при соблюдении установленных мер безопасности.

Детская экскурсия возле глобуса на площади Колхозов. Фотограф – Чернов, 1965 год

На ВДНХ всегда осуществлялась протокольная съемка, во время которой штатными фотографами, такими как, например, известный фоторепортер послевоенных лет Вадим Ковригин, фиксировались новые достижения, дипломатические визиты и виды павильонов. В объектив Ковригина, как и других штатных фотографов, нередко попадали и «неофициальные» моменты из жизни Выставки. Снимая приезд делегации или фасад нового здания, он и его коллеги также успевали поймать в кадр и обычных посетителей, впервые попавших на ВДНХ и пораженных ее масштабами. Одной из таких работ стала фотография Чернова, на которой можно увидеть дошкольников на площади Колхозов (в настоящее время — площадь Дружбы Народов), приехавших зимой 1965 года на экскурсию по Выставке. Группа детей с изумлением осматривает огромный глобус, а за их спинами легко узнается Центральный павильон.

В экспозиции, расположенной в дальнем холле Музея ВДНХ (за экспонатом «Лента времени»), представлено 14 работ, среди которых также кадры штатных фотографов А. Сизикова, И. Озерского, И. Лебедева, П. Воробьева и М. Розенбаума. Временная выставка станет приятным дополнением к запланированному визиту в музей и будет доступна до 1 августа. Посетить ее можно по входным билетам. Напоминаем, что в настоящий момент действует ограничение по количеству посетителей до 50% общей вместимости.

В постоянной экспозиции музея можно ознакомиться с 81-летней историей Выставки. Музей оснащен современными мультимедийными экспонатами, которые временно демонстрируются смотрителями в целях безопасности. Одним из самых популярных экспонатов 2020 года стала новая интерактивная карта-макет ВДНХ. С ее помощью можно изучать стилизованный генеральный план Выставки образца 1959 года. На нем отображены все здания, фонтаны и памятники, в том числе и те, что существенно изменились за прошедшие годы.

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