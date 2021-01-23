ВДНХ готовит на 2021 год программу в честь юбилеев знаковых событий в истории отечественной космонавтики

На ВДНХ 2021 год посвятят юбилеям главных космических достижений страны: среди них 60-летие полета Юрия Гагарина и 50-летие запуска на орбиту первой в мире пилотируемой станции «Салют». Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«Тематические мероприятия, посвященные истории отечественной космонавтики, ВДНХ будет проводить в течение всего года. Открывают программу онлайн-лекции популяризаторов науки и литературно-музыкальный перформанс», — отметила Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале Мэра и Правительства Москвы.

В пресс-службе выставки сообщили, что, как только будет возможно, горожанам представят и очные форматы мероприятий.

«Сейчас мы приглашаем присоединиться к лекциям, видеоэкскурсиям, спектаклям на интернет-ресурсах ВДНХ. А после открытия павильонов программа юбилейного года дополнится новыми экскурсиями, выставками, кинопоказами, живыми концертами и встречами с космонавтами», — добавили в пресс-службе ВДНХ.

«Так далеко»

Программу в честь юбилеев космических достижений открыла премьера перформанса «Так далеко», созданного специально для ВДНХ музыкантом и сценаристом Василием Зорким. Вместе с актерами Анатолием Белым, Мириам Сехон и Георгием Служителем он исполнил монологи на темы времени, расстояния, ностальгии, одиночества и любви, которые тесно переплетаются с темой космических полетов. В качестве музыкального сопровождения прозвучали песни группы «Зоркий» в новых аранжировках, исполненные под звездным куполом павильона «Космос».

Видео доступно на сайтах ВДНХ, центра «Космонавтика и авиация» и проекта «Знание. ВДНХ», а также на страницах в социальных сетях «Фейсбук», «ВКонтакте» и «Одноклассники».

«Космос: ожидание и реальность»

Продолжит программу лекция популяризатора космонавтики, создателя сообщества «Открытый космос» Виталия Егорова «Космос: ожидания и реальность». Он расскажет о том, чего ожидали в прошлом от освоения космоса, и сравнит эти ожидания с современными достижениями.

Трансляция будет доступна 24 января в 16:00 на странице ВДНХ в «Одноклассниках». В 16:30, когда закончится лекция, на платформе Zoom состоится ее обсуждение. Зрители смогут высказать свое мнение, а также задать вопросы спикеру. Для этого необходима предварительная регистрация. На адрес электронной почты, указанный в заявке, будет выслано приглашение на Zoom-конференцию.

Секреты космического скафандра

Денис Прудник, сопредседатель молодежного совета Русского космического общества и популяризатор космонавтики, проведет лекцию, посвященную отечественным космическим скафандрам. Зрители узнают об их устройстве и истории создания.

Трансляция пройдет 31 января в 16:00 на странице выставки в «Одноклассниках». После прямого эфира все желающие смогут обсудить лекцию в формате Zoom-конференции. Чтобы принять участие, нужно заранее зарегистрироваться.

Еще больше увлекательной информации на космическую тематику — в цикле лекций ВДНХ «Космос по выходным». Они опубликованы на сайте центра «Космонавтика и авиация», а также в группе выставки в «Одноклассниках».

Кроме того, центр «Космонавтика и авиация» запустил на своих страницах в социальных сетях «Инстаграм», «ВКонтакте», «Фейсбук» и «Одноклассники» еженедельный видеоблог #СмотриКосмос. В коротких роликах экскурсоводы рассказывают о самых интересных экспонатах и связанных с ними космических разработках. А в феврале появится аналогичная рубрика для детей. В ней ребята узнают, что такое космос, кто такие космонавты, что они едят и как спят в экспедициях, какие планеты есть в Солнечной системе и чем знамениты Юрий Гагарин, Алексей Леонов и Валентина Терешкова. Видеоролики можно будет найти по хештегу #МаленькийКосмос.

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