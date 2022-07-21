Народный артист России Дмитрий Певцов даст серию бесплатных концертов

В августе и сентябре 2022 года в Краснодарском крае, Крымском полуострове, Московской области и Москве в рамках проекта «Музыкальные шедевры советского кино», поддержанного Президентским фондом культурных инициатив, пройдут концерты, где жители и гости города смогут совершенно бесплатно услышать песни из культовых фильмов прошлого века и насладиться душевными разговорами с Народным артистом РФ Дмитрием Певцовым.

Его голос узнаваем и любим, его искренность проникает в каждое сердце и берет за душу. На протяжении нескольких десятилетий Дмитрий Певцов радует поклонников своей бесподобной игрой в театре и кино, певческим талантом и невероятными выступлениями с «Певцов-Оркестр».

Его концертные программы – «Баллада о Высоцком» (песни и стихи В. Высоцкого), «Эхо победы» (военно-патриотические песни), «Откровения» (музыкальный моноспектакль духовного религиозно-философского содержания), «Музыкальные шедевры советского кино» – получили признание и овации как в нашей стране, так и за рубежом. Последняя была представлена еще в 2018 году на сцене Кремлевского Дворца и с успехом проехала по городам России, неизменно оставляя теплые отзывы зрителей.

Весной 2022 года «Музыкальные шедевры советского кино» были удостоены гранта Президентского фонда культурных инициатив, ведь во времена санкционного давления именно советские песни, несущие в себе глубокий культурно-духовный посыл, как никогда помогают повышать уровень культуры, поднимать патриотический дух, укреплять традиции и объединять людей.

Теперь в августе и сентябре жители Краснодарского края, Крымского полуострова, Московской области и Москвы насладятся песнями из культовых советских фильмов – «Веселые ребята», «Волга-Волга», «Девчата», «Ирония судьбы», «Бандитский Петербург», «17 мгновений весны», «Асса», «Белое солнце пустыни».

Полное расписание тура с городами и площадками проведения можно найти на сайте артиста.

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