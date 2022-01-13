Персональная выставка Николая Рындина «Двери» открывается в галерее «Беляево»

«Двери» — первая большая персональная выставка Николая Рындина пройдет в галерее «Беляево» под кураторством Дарьи Камышниковой и Александра А. Бурганова с 14 по 30 января 2022 года.

Николай Рындин — художник, преподаватель Московской центральной художественной школы (МЦХШ) при Российской академии художеств, автор и ведущий независимого YouTube канала об искусстве «Артобстрел», среди гостей которого известные люди отечественного искусства: Дмитрий Ханкин, Иван Лубенников, Дмитрий Гутов, Анатолий Осмоловский и многие другие.

На выставке Николая Рындина будут представлены живописные работы, объекты и инсталляции. Но главное — это серия работ, созданных на основе элементов традиционного или подсобного деревянного зодчества. Художник вносит в найденные объекты изменения путем просверливания, деформации или окрашивания и извлекает из них дополнительные эстетические значения. Неожиданно деревянные двери являют нам созвездия и тексты или становятся полотнами абстрактного экспрессионизма, в других работах сквозь элементы русской избы проступают лики святых. Серия работ «Двери» готовилась автором несколько лет и будет показана на этой выставке впервые.

После второго в истории человечества «Всемирного потопа», прошедшего в виде социо-культурных трансформаций ХХ века, на поверхности еще не отступившей стихии дрейфуют обломки прежнего мира: потерявшие свою функцию, изменившие свою значение, напоминающие о внезапно ушедшей эпохе. Выставка представляет собой музей археологических находок, в которые вросли окаменелости знакомых образов и символов. Эти вещи не утратили своей субъектности, у каждой из них своя судьба и они всё больше и больше замыкаются в себе. Временное их пребывание в мастерской художника или выставочном зале не остановит их путешествие. Мы не знаем куда вели эти двери и, возможно, уже не знаем и куда вели эти образы. Представленные на выставке артефакты являются напоминанием о происходящих с нами и нашей культурой изменениях.

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