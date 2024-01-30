Бизнес и личностная трансформация: потенциал обучения в «Лагере» в фактах и цифрах

Завершился первый цикл очного обучения в «Лагере креативных лидеров», организованного АНО «Креативный путь» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Проект проходил в три этапа: всероссийский конкурс, очное обучение для его победителей и онлайн-курс по креативному лидерству для предпринимателей и тех, кто заинтересован в развитии в креативных индустриях.

На конкурс было подано более 2000 заявок, из которых жюри выбрало ТОП-10. В течение четырех месяцев победители – креативные предприниматели из 9 регионов – проходили обучение в городах-лидерах по темпу развития креативных индустрий: Ульяновск, Тюмень, Москва, Красноярск. В каждом городе для них были организованы четырехдневные интенсивы с экспертами по темам: «Креативное мышление», «Личностный потенциал и формирование креативного лидерского подхода», «Дизайн-мышление», «Креативные техники и практические навыки современных презентаций». Участники посетили 20 экскурсий-погружений в креативные пространства, познакомились с 30 региональными предпринимателями на специально организованных нетворк-встречах, прошли 132 часа очного обучения и 100 часов наставничества и лидермайндов.

В этом году организаторы проекта планируют второй поток очного обучения и создание дополнительного образовательного контента для креативных предпринимателей в онлайн-формате.

Представленный ранее Онлайн-курс «Креативное лидерство: авторский подход к управлению» продолжает свою работу. Он состоит из 6 модулей общей продолжительностью 14 часов. Всего на курсе зарегистрировано более 4000 студентов. Первые четыре модуля курса повторяют темы очных занятий. Уже в этом году курс пополнился 2 новыми модулями: «Интеллектуальное право» и «Управление в креативных индустриях». В помощь к обучению онлайн-курс предлагает различные форматы для живого общения и нетворкинга студентов. Такие возможности позволяют студентам общаться между собой, делиться опытом и задавать вопросы, повышая качество обучения и обогащая свой профессиональный опыт.

Елена Гребенева, автор и идеолог проекта «Лагерь креативных лидеров», директор АНО «Креативный путь»:

«За время обучения каждый из студентов «Лагеря» прошел личный путь трансформации мышления, раскрыл свой лидерский потенциал, что позволило получить рост в бизнесе. Безусловно, радует, что студенты, пройдя обучение, стали амбассадорами проекта: делятся опытом с другими креаторами, рассказывают об успехах, инсайтах, изменениях, которые с ними происходят, вовлекли свои команды в онлайн-обучение. В этом смысле они, как маяки, создают сообщество в своих городах и регионах, формируя сеть единомышленников. Креативное сообщество растет и развивается в том числе благодаря нашему проекту. Это было основополагающей задачей при создании «Лагеря», и мы продолжим работу над ней».

В завершении очного потока в «Лагере» организаторы попросили выпускников отрефлексировать полученный за время обучения опыт по двум параметрам: изменения в бизнесе и личностная трансформация, которая способствовала этим изменениям.

Даниил БРЕДИХИН, основатель дизайн-студии «Бред»