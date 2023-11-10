Также в программу фестиваля российского кино вошли драма «Снегирь», комедии «Далёкие близкие» и «Голова-жестянка», мультфильм «Плюшевый Бум!». Фестиваль проходит в Белграде и Нови-Саде.​​​​​​​

Впервые в программе Russian Film Festival – российско-сербская лирическая комедия режиссёра Юрия Суходольского «Тут все свои», результат работы двух кинокомпаний – АртКонтинент (Россия) и Aparte (Сербия). По сюжету влюбленная пара приезжает в шикарный отель в Сочи, но долгожданный отпуск нарушает присутствие бывшего в соседнем номере. Широкая сербская аудитория увидит этот фильм впервые: проект здесь был представлен только в формате трейлера на III Российско-сербском культурно-туристском форуме в декабре 2022 года.

Юрий Суходольский, режиссер фильма «Тут все свои»:

«Мы планируем прокат картины в Сербии до конца этого года; предварительно уже определён дистрибьютор. Мы хотим, чтобы широкий сербский зритель увидел фильм, сделанный с большой любовью к сербскому народу, рассказывающий о том, что нас веками связывает, чем мы похожи, а чем отличаемся друг от друга. Думаю, что аудиторию привлечет также яркая любовная линия и замечательные сербские актёры – Даниэль Ковачевич, Ксения Репич, Джордже Маркович и Михайло Лаптошевич. В настоящее время мы готовим широкий международный фестивальный прокат фильма, а также находимся в поиске дистрибьюторов по отдельным территориям и планируем принять участие в кинорынках. Кроме того, в планах – создание сиквела. Комедия «Тут все свои» – не единственный совместный проект с сербскими кинематографистами: нам поступило предложение сделать римейк советско-югославского фильма 1974 года «Единственная дорога. В целом, для развития сербско-российского сотрудничества в сфере кино необходима, на мой взгляд, совместная государственная программа, направленная прежде всего на поддержку дистрибуции совместно созданного контента».

Также сербские зрители увидят фильм, ставший одним из самых заметных событий в отечественном кино в этом году, – новую драму режиссера Бориса Хлебникова «Снегирь». Фильм рассказывает про команду рыболовецкого судна, попавшего в шторм, но разбушевавшаяся стихия – не главное испытание, которое ждет команду корабля. «Снегирь» был представлен в рамках Russian Film Festival в Китае, Узбекистане и Франции, где неизменно вызывал отклик аудитории и живое обсуждение после показов.

Семейная комедия «Далёкие близкие» режиссера Ивана Соснина расскажет про учителя географии, который уже давно отдалился от своего сына, однако все меняется, когда сын дарит отцу на день рождения свой старый смартфон: отец регистрируется в социальных сетях и знакомится с женщиной, к которой впоследствии решает отправиться через всю Россию. Это фильм про семейные ценности, про то, как близкие люди в современном мире становятся далекими, а далекие могут стать близкими. Комедия создана в формате «роуд-муви», и показывает множество красивых мест в России, так что зрители вместе с героями картины отправятся в путешествие по России: съемки проходили в Ленинградской области, Карелии, Башкирии, на Урале, в Сибири и на Алтае.

Также в программе Russian Film Festival подростковая комедийная мелодрама о юности и взрослении «Голова-жестянка». Это вторая режиссерская работа Ивана Капитонова, известного аудитории, прежде всего, по фильмам в жанре «хоррор»: в числе проектов, которые он продюсировал, – хорроры «Русалка. Озеро мертвых» и «Вдова», которые вошли в ТОП-5 самых кассовых российских фильмов в зарубежном кинопрокате в 2019 и 2021 году соответственно. Первой его работой как режиссера также стал хоррор «Ледяной демон». Для зрителя будет интересным посмотреть, как режиссер работает в другом жанре – комедийной мелодрамы. В новой работе «Голова-жестянка» рассказывается о 16-летней Жене, которая разрушает отношения со всеми вокруг и видит мир далеко не в розовом цвете. Все меняется, когда она знакомится с руководителем кружка робототехники, где, взаимодействуя с роботами, учится общению с людьми и снова начинает радоваться жизни.

Юным зрителя будет представлен полнометражный анимационный фильм «Плюшевый Бум!» от создателей всем известных «Смешариков», «Фиксиков» и «Малышариков». По сюжету вор экстра-класса Макс похищает уникальный рубин, который собирается вывести из страны. Для этого он прячет драгоценность внутри плюшевого мишки по имени Бум — популярной детской игрушки. Но всё идёт не по плану, когда мишка по ошибке попадает в магазин игрушек, а рубин оказывается магическим и оживляет всех его обитателей.

Культурное взаимодействие с Сербией будет продолжено и по завершении Russian Film Festival: в декабре РОСКИНО при поддержке Минкультуры России планирует провести Дни сербского кино в Москве и Санкт-Петербурге. Также состоится кинолокационный тур для сербских продюсеров, которые приедут в Россию в рамках проекта РОСКИНО Filming Locations in Russia («Продвижение российских регионов как кинолокаций»).

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